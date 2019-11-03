Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Реал» не смог обыграть «Бетис»

Реал — Бетис
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
11′
Марк Бартра
Каземиро
39′
64′
Хоэль Роблес
Родриго
Винисиус Жуниор
65′
74′
Лорен Морон
Борха Иглесиас
74′
Зухаир Феддаль
Ферлан Менди
80′
Карим Бензема
Лука Йович
83′
85′
Андрес Гуардадо
90′+4′
Алехандро Морено Лопера
Антонио Барраган
90′+6′
Набиль Фекир
Исмаэль Гутьеррес
"Реал" в 12-м туре чемпионата Испании дома сыграл вничью с "Бетисом" — 0:0. Мадридцы с 22 очками занимают второе место в турнирной таблице.
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