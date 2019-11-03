Футбол
Спорт-Экспресс«Реал» не смог обыграть «Бетис»
|11′
Марк Бартра
Каземиро
|39′
|64′
Хоэль Роблес
Родриго
Винисиус Жуниор
|65′
|74′
Лорен Морон
Борха Иглесиас
|74′
Зухаир Феддаль
Ферлан Менди
|80′
Карим Бензема
Лука Йович
|83′
|85′
Андрес Гуардадо
|90′+4′
Алехандро Морено Лопера
Антонио Барраган
|90′+6′
Набиль Фекир
Исмаэль Гутьеррес
|66%
|Владение мячом
|34%
|86%
|Процент точных передач
|77%
|9
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|7
|1
|Офсайды
|–
|9
|Угловые
|4
|7
|Отборы
|5
|11
|Фолы
|17
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
13
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Менди
8
Кроос
14
Каземиро
10
Модрич
25
Жуниор
18
Йович
7
Азар
1
Роблес
23
Манди
4
Феддаль
12
Решел
22
Апаресидо
18
Гуардадо
5
Бартра
19
Барраган
37
Гутьеррес
9
Иглесиас
10
Каналес
Бетис
Расстановка 3‑4‑3
"Реал" в 12-м туре чемпионата Испании дома сыграл вничью с "Бетисом" — 0:0. Мадридцы с 22 очками занимают второе место в турнирной таблице.
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