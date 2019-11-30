Футбол
Спорт-Экспресс«Реал» обыграл «Алавес» и вышел на первое место
Алеиш Видаль
|7′
|32′
Лука Модрич
Томас Пина
|45′+1′
|52′
Серхио Рамос
Луис Риоха
Оливер Бёрк
|59′
|63′
Серхио Рамос
Лукас Перес
|65′
Лукас Перес
|67′
|67′
Гарет Бэйл
Родриго
|69′
Даниэль Карвахаль
Томас Пина
Пере Понс
|76′
Рубен Дуарте
|79′
|80′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
|80′
Эдер Милитао
Мубарак Вакасо
Ману Гарсия
|82′
|90′
Иско
Ферлан Менди
|35%
|Владение мячом
|65%
|77%
|Процент точных передач
|87%
|2
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|5
|9
|Угловые
|4
|8
|Отборы
|8
|18
|Фолы
|11
|4
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Алавес
Расстановка 4‑4‑2
1
Пачеко
21
Агиррегабирия
5
Лагуардиа
23
Наварро
3
Дуарте
18
Видаль
19
Гарсия
20
Понс
24
Бёрк
9
Хоселу
7
Перес
1
Ареола
2
Карвахаль
3
Милитао
4
Рамос
12
Марсело
15
Вальверде
14
Каземиро
8
Кроос
27
Родриго
9
Бензема
23
Менди
Реал
Расстановка 4‑3‑3
«Реал» набрал 31 очко и поднялся на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, обойдя «Барселону», у которой на три очка меньше и игра в запасе. «Алавес» с 18 очками остался на 13-й позиции.
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Футбол, Примера, 15 тур, Алавес - Реал Мадрид, Прямая текстовая онлайн трансляция
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