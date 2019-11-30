«Реал» набрал 31 очко и поднялся на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, обойдя «Барселону», у которой на три очка меньше и игра в запасе. «Алавес» с 18 очками остался на 13-й позиции.

«Реал» обыграл «Алавес» и вышел на первое место

Все про Спорт ру

Происшествия Девять человек погибли при крушении самолета в США В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.

Технологии Бесплатное обновление до Windows 10 всё ещё доступно пользователям Один из посетителей площадки Reddit, назвавшийся инженером Microsoft, подтвердил, что бесплатное обновление ОС до Windows 10 остаётся доступным.

Общество В 2020 году приступят к гигантской трассе, которая прорежет Брянщину В 600 миллиардов рублей оценили строительство скоростной автотрассы «Меридиан», которая свяжет Китай и Европу, прорезав при этом Брянскую область.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.

Политика Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".

Футбол Определились составы всех групп ЕВРО-2020 Стали известны составы всех групп чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Общество «Алые паруса» признали лучшим праздником в мире Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.

Происшествия Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.

Армия и оружие Зеленский узаконил новые воинские звания на Украине Президент Украины Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины.

Экономика Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).

Шоу-бизнес Анна Семенович рассказала о своей болезни Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.

Общество Косметолог предупредила о последствиях процедуры «губы дьявола» В Instagram появился новый тренд — так называемые «губы дьявола» или «губы-осьминоги», ради получения которых девушки меняют контур губ, делая его более волнистым.

Авто Чаще всего не платят автокредит владельцы Lada Granta Чаще всего не платят автокредит в срок владельцы Lada Granta.

Политика Земан выступил против преследования бывших руководителей Чехословакии Чешский президент Милош Земан, комментируя решение полиции о возбуждении уголовных дел против бывших высокопоставленных деятелей социалистической Чехословакии, заявил, что посылать людей в возрасте 90 лет и старше в тюрьму не имеет смысла, им будет грозить смерть.

Происшествия Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы.

Происшествия Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала Прохожие обезвредили убившего двоих на Лондонском мосту преступника полутораметровым бивнем нарвала и огнетушителем, сообщает The Guardian.

Здоровье Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.

Общество В России расширили список сильнодействующих веществ Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"

Футбол Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки на Евро-2020 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата Европы - 2020, передает ТАСС.