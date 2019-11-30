Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Реал» обыграл «Алавес» и вышел на первое место

Алавес — Реал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Мендисорроса»
Алеиш Видаль
7′
32′
Лука Модрич
Томас Пина
45′+1′
52′
Серхио Рамос
Луис Риоха
Оливер Бёрк
59′
63′
Серхио Рамос
Лукас Перес
65′
Лукас Перес
67′
67′
Гарет Бэйл
Родриго
69′
Даниэль Карвахаль
Томас Пина
Пере Понс
76′
Рубен Дуарте
79′
80′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
80′
Эдер Милитао
Мубарак Вакасо
Ману Гарсия
82′
90′
Иско
Ферлан Менди
«Реал» набрал 31 очко и поднялся на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, обойдя «Барселону», у которой на три очка меньше и игра в запасе. «Алавес» с 18 очками остался на 13-й позиции.
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