Футбол
ODDS.ruАлавес — Реал 1:2
Алеиш Видаль
|7′
|32′
Лука Модрич
Томас Пина
|45′+1′
|52′
Серхио Рамос
Луис Риоха
Оливер Бёрк
|59′
|63′
Серхио Рамос
Лукас Перес
|65′
Лукас Перес
|67′
|67′
Гарет Бэйл
Родриго
|69′
Даниэль Карвахаль
Томас Пина
Пере Понс
|76′
Рубен Дуарте
|79′
|80′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
|80′
Эдер Милитао
Мубарак Вакасо
Ману Гарсия
|82′
|90′
Иско
Ферлан Менди
|35%
|Владение мячом
|65%
|77%
|Процент точных передач
|87%
|2
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|5
|9
|Угловые
|4
|8
|Отборы
|8
|18
|Фолы
|11
|4
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Алавес
Расстановка 4‑4‑2
1
Пачеко
21
Агиррегабирия
5
Лагуардиа
23
Наварро
3
Дуарте
18
Видаль
19
Гарсия
20
Понс
24
Бёрк
9
Хоселу
7
Перес
1
Ареола
2
Карвахаль
3
Милитао
4
Рамос
12
Марсело
15
Вальверде
14
Каземиро
8
Кроос
27
Родриго
9
Бензема
23
Менди
Реал
Расстановка 4‑3‑3
«Королевский клуб» опережает на три очка «Барселону», которой завтра играть в Мадриде против «Атлетико». «Алавес» с 18 очками находится на 13-м месте. В следующем туре «Реал» примет «Эспаньол», а «Алавес» на выезде сыграет с «Гранадой»
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:38, Ашберн
Кино
Создатели «Игры престолов» уточнили отличия Дрогона от кота
Единоборства
Звездный тяжеловес UFC вызвал на бой Волкова
Происшествия
Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле
"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Космос
Ученый Ави Леб рассказал о риске самоуничтожения цивилизации
Астроном Гарварда Ави Леб, участник проекта Breakthrough Starshot, занимающегося разработкой космических кораблей, рассказал о риске самоуничтожения цивилизации людей, опубликовав в профильном издании статью на эту тему.
Общество
Диетолог рассказала, кому опасно есть красную икру
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому следует исключить красную икру из своего рациона. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Общество
Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола». «Губы дьявола» в последнее время стали большим событием.
Шоу-бизнес
Слишком разные: сделано заявление о расставании Собчак и Богомолова
Новоиспеченный супруг телеведущей пока стойко выдерживает критику и народную нелюбовь, однако хватит его не надолго.
Происшествия
Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов
Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Авто
Стало известно, что изменится для автомобилистов России с 1 декабря
С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Хоккей
В тренерский штаб молодежной сборной России вошли Ларионов и Хабибулин
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк уехал из России
Ранее фигурист все свое время проводил у постели больной супруги. Напомним, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила модный показ для детей знаменитостей
Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская устроила модный показ для детей отечественных знаменитостей.
Политика
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Политика
Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту
Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Общество
Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери
Армия и оружие
Столтенберг: Россия не представляет неминуемой угрозы для стран НАТО
НАТО не видит непосредственной угрозы от РФ в отношении каких-либо стран Североатлантического альянса.
Авто
Стартовало производство новой Skoda Octavia
Абсолютный бестселлер чешского бренда — Skoda Octavia, сменив поколение, встал на конвейер в Млада-Болеславе.
Музыка
Фадеев раскрыл исполнителя MALFA
По информации «Газеты.ru», на выступлении Фадеев исполнил композицию So long, которая принадлежит проекту MALFA.
Происшествия
В Гааге задержали подозреваемого в нападении с ножом
Преступление было совершено накануне. В результате нападения пострадали трое подростков.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Шоу-бизнес
Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович в эфире телеканала НТВ рассказала, что страдает от медицинской патологии под названием гигантомастия.
Происшествия
В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России
Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
Происшествия
Япония впервые экстрадировала в Россию фигуранта уголовного дела
Экстрадиция подозреваемого по уголовному делу из Японии в Россию состоялась впервые, указывается в сообщении.
Политика
Путин пообещал навести порядок на телевидении
По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.