Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSportМадридский «Реал» одолел «Галатасарай», одержав первую победу в ЛЧ

Галатасарай — Реал
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
18′
Тони Кроос
Райан Донк
Софиан Фегули
46′
Жан Микаэль Сери
46′
Юнес Бельханда
Омер Байрам
67′
Стивен Нзонзи
69′
Жан Микаэль Сери
Эмре Мор
77′
79′
Эден Азар
Винисиус Жуниор
79′
Федерико Вальверде
Хамес Родригес
82′
Родриго
Лука Йович
90′+1′
Тони Кроос
90′+2′
Тибо Куртуа
Маркао Тейшейра
90′+3′
Мариано
90′+4′
Футболисты турецкого «Галатасарая» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов проиграли мадридскому «Реалу». Встреча, прошедшая во вторник в Стамбуле на стадионе «Али Сами Йен», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе отличился Тони Кроос.
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