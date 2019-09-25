Футбол
ProstoProSport«Реал» обыграл «Осасуну» и единолично возглавил Примеру
Мадридский "Реал" одержал домашнюю победу над "Осасуной" в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу. Счет на 36-й минуте ударом из-за штрафной открыл молодой бразильский вингер мадридцев Винисиус Жуниор. Во втором тайме арбитры после помощи VAR отменили из-за офсайда гол Луки Йовича.
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Футбол, Примера, 6 тур, Реал Мадрид - Осасуна, Прямая текстовая онлайн трансляция
Sport.ruвчера в 13:59
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