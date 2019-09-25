Футбол
Спорт-ЭкспрессВинисиус Жуниор: «Слезы после гола были от облегчения»
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Футбол, Примера, 6 тур, Реал Мадрид - Осасуна, Прямая текстовая онлайн трансляция
Sport.ruвчера в 13:59
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Общество
Илон Маск ответил на приглашение приехать на форум в Краснодар
Российская газета 05:00
Политика
Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
Известия 04:53
Политика
Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК вчера в 16:31
Политика
Кремль: письмо Путина о моратории на РСМД не встретило понимания
Президент России Владимир Путин направил послание о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), для борьбы с напряженностью в мире, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:20
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание, передает "112 Украина".
Газета.Ru 05:52
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек
BFM.ru вчера в 13:49
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, сообщает агенство France Presse.
Известия 06:04
Происшествия
Девять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве
Известия вчера в 23:17
Кино
Путин поздравил Басилашвили с юбилеем
Президент России Владимир Путин направил телеграмму актёру театра и кино, народному артисту СССР Олегу Басилашвили, в которой поздравил его с 85-летним юбилеем.
Rambler News Service 04:20
Кино
Глава Marvel Кевин Файги готовит фильм по «Звёздным войнам»
Нынешний президент студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди сохранит свою должность и продолжит курировать проекты по вселенной космической саги, а также спродюсирует новые «Звёздные войны» совместно с Кевином Файги – давним поклонником франшизы о джедаях и ситхах.
Фильм Про 05:21
Политика
Главой города Брянска избрана Марина Дбар
Мглинские вести 05:57
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Китай обвинил США в организации протестов в Гонконге
Власти Китая располагают доказательствами того, что массовые протесты в Гонконге спровоцированы западными странами, в частности, США.
Lenta.ru 06:00
Космос
Жителей Алтайского края предупредили о падении обломков ракеты
25 сентября около 17:00 по московскому времени с космодрома «Байконур» планируется запуск пилотируемого космического корабля с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
КП - Барнаул вчера в 02:37
Политика
Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.
РБК 03:33
Игры
The Last of Us: Part II выйдет 21 февраля в пяти изданиях
Игромания.ру 24 сентября в 17:07
Политика
Минюст США решил начать антимонопольное расследование против Facebook
Федеральная торговая комиссия (FTC) США уже начала собственное расследование в отношении Facebook по тому же поводу.
Полит.ру 00:10
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Общество
Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска
Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 01:52
Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК 24 сентября в 17:00
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Саратовской области
Пять человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Саратовской области в понедельник, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД региона.
ТАСС 06:00
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Гипермаркеты теряют и рентабельность: в первом полугодии 2019 г. рентабельность EBITDA «Каруселей» снизилась на 28 б. п. до 4,3%. Для сравнения: этот показатель у «Пятерочки» – 8,5% за январь – июнь 2019 г. Компания связывает это со «структурным оттоком покупателей в формат «магазинов у дома» и развитием онлайн-торговли, что приводит к отрицательному эффекту операционного рычага в гипермаркетах».
Ведомости 03:17
Культура
Названа причина срыва Соловьева в эфире телеканала «Россия-1»
Во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия-1" произошел очередной конфликт.
Piter.tv вчера в 01:42
Политика
Белый дом опубликовал текст разговора Трампа с Зеленским
Текст разговора опубликован на сайте Белого дома. Телефонный разговор президентов США и Украины состоялся 25 июля.
ФАН вчера в 10:56