Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВинисиус Жуниор: «Слезы после гола были от облегчения»

Бразилец на 36-й минуте открыл счет.
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«Реал» обыграл «Осасуну» и единолично возглавил таблицу Примеры

Sport24.ruвчера в 16:56

Винисиус Жуниор: «Слезы после гола были от облегчения»

Спорт-Экспрессвчера в 21:28

Жуниор после гола в матче с «Осасуной»: я плакал от счастья

Чемпионатвчера в 21:48

Винисиус заплакал после забитого гола. Он отличился впервые с февраля

Матч ТВ01:40

«Реал» на своем поле обыграл «Осасуну» и вышел в лидеры примеры

Советский спортвчера в 16:51

Винисиус забил за «Реал» впервые с февраля и заплакал

Sports.ruвчера в 15:47

Футбол, Примера, 6 тур, Реал Мадрид - Осасуна, Прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 13:59
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Общество

Илон Маск ответил на приглашение приехать на форум в Краснодар

Российская газета 05:00
Политика

Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
Известия 04:53
Политика

Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК вчера в 16:31
Политика

Кремль: письмо Путина о моратории на РСМД не встретило понимания

Президент России Владимир Путин направил послание о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), для борьбы с напряженностью в мире, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:20
Политика

Телеканал «112 Украина» лишили лицензии

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание, передает "112 Украина".
Газета.Ru 05:52
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек

BFM.ru вчера в 13:49
Политика

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, сообщает агенство France Presse.
Известия 06:04
Происшествия

Девять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве

Известия вчера в 23:17
Кино

Путин поздравил Басилашвили с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил телеграмму актёру театра и кино, народному артисту СССР Олегу Басилашвили, в которой поздравил его с 85-летним юбилеем.
Rambler News Service 04:20
Происшествия

Пассажирка открыла в самолете аварийный люк, потому что ей было душно

Вести.Ru 05:51
Кино

Глава Marvel Кевин Файги готовит фильм по «Звёздным войнам»

Нынешний президент студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди сохранит свою должность и продолжит курировать проекты по вселенной космической саги, а также спродюсирует новые «Звёздные войны» совместно с Кевином Файги – давним поклонником франшизы о джедаях и ситхах.
Фильм Про 05:21
Политика

Главой города Брянска избрана Марина Дбар

Мглинские вести 05:57
Футбол

Фанатов «Спартака» заперли на трибуне во время матча с «КамАЗом»

REGNUM 05:48
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика

Китай обвинил США в организации протестов в Гонконге

Власти Китая располагают доказательствами того, что массовые протесты в Гонконге спровоцированы западными странами, в частности, США.
Lenta.ru 06:00
Происшествия

В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец

РБК вчера в 08:21
Космос

Жителей Алтайского края предупредили о падении обломков ракеты

25 сентября около 17:00 по московскому времени с космодрома «Байконур» планируется запуск пилотируемого космического корабля с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
КП - Барнаул вчера в 02:37
Политика

Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.
РБК 03:33
Игры

The Last of Us: Part II выйдет 21 февраля в пяти изданиях

Игромания.ру 24 сентября в 17:07
Политика

Минюст США решил начать антимонопольное расследование против Facebook

Федеральная торговая комиссия (FTC) США уже начала собственное расследование в отношении Facebook по тому же поводу.
Полит.ру 00:10
Происшествия

Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей

ТАСС 01:45
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Политика

СК России возбудил дело против ветерана Латышского легиона СС

Газета.Ru 03:01
Общество

На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби

Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Общество

Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска

Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 01:52
Экономика

Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%

По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК 24 сентября в 17:00
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Саратовской области

Пять человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Саратовской области в понедельник, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД региона.
ТАСС 06:00
Экономика

Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»

Гипермаркеты теряют и рентабельность: в первом полугодии 2019 г. рентабельность EBITDA «Каруселей» снизилась на 28 б. п. до 4,3%. Для сравнения: этот показатель у «Пятерочки» – 8,5% за январь – июнь 2019 г. Компания связывает это со «структурным оттоком покупателей в формат «магазинов у дома» и развитием онлайн-торговли, что приводит к отрицательному эффекту операционного рычага в гипермаркетах».
Ведомости 03:17
Культура

Названа причина срыва Соловьева в эфире телеканала «Россия-1»

Во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия-1" произошел очередной конфликт.
Piter.tv вчера в 01:42
Политика

Белый дом опубликовал текст разговора Трампа с Зеленским

Текст разговора опубликован на сайте Белого дома. Телефонный разговор президентов США и Украины состоялся 25 июля.
ФАН вчера в 10:56
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