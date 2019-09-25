Во втором тайме, на 72-й минуте, форвард Родриго упрочил преимущество мадридского клуба. Таким образом, «Реал» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до шести матчей. Мадридский «Реал» набрал 14 очков и возглавил турнирную таблицу испанской Примеры.

Происшествия Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября Московский городской суд перенес рассмотрение апелляции по делу актера Павла Устинова, сообщает корреспондент "Ъ".

Здоровье Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.

Политика Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.

Политика Зеленский сообщил Трампу о двух войнах на Украине Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Дональду Трампу о двух войнах, которые ведутся на Украине.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Политика Лукашенко: Белоруссия не собирается ни с кем дружить против России Глава Белоруссии заявил, что не собирается ни с кем дружить против братского государства.

Происшествия В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь.

Футбол Ибрагимович забил с отрицательного угла Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил с отрицательного угла на тренировке команды.

Политика Рассекречен текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским Снят гриф секретности с текста жалобы некоего представителя американских спецслужб, который пожаловался на беседу американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает газета The Hill .

Автоспорт Тодт поддержал идею о квалификационной гонке в Формуле-1 Президент ФИА Жан Тодт прокомментировал возможное появление в Формуле-1 квалификационных гонок, которые будут определять порядок старта в главном заезде этапа в воскресенье.

Экономика Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Сайт газеты «Известия» удалил критическую статью о министре обороны Сергее Шойгу своего военного обозревателя Крамника Статью военный журналист Известий написал в ответ на интервью Шойгу газете Московский комсомолец, где министр рассказал о современном состоянии российской армии и поставил себе в заслугу успешную реформу вооружённых сил.

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Космос Последняя в истории ракета «Союз-ФГ» доставила экипаж на МКС Корабль доставил на МКС космонавта Роскосмоса Олега Скрипочку, астронавта NASA Джессику Меир и первого астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури.

Музыка Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».

Здоровье Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.

Политика Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

Шоу-бизнес В палату к Анастасии Заворотнюк привели ее годовалую дочь В палату к Анастасии Заворотнюк, которая находится в клинике из-за онкологического заболевания, привели ее маленькую дочку.

Кино Матвиенко поздравила Басилашвили с юбилеем Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила народного артиста Советского Союза Олега Басилашвили с 85-летием.

Гаджеты Смарт-динамик Amazon Echo третьего поколения порадует качеством звука Компания сообщила, что в смарт-динамике Echo третьего поколения удалось добиться гораздо более высокого качества звука, во многом благодаря драйверам с неодимовыми магнитами, «позаимствованными» у существующей модели Echo Plus, а также трёхдюймовому низкочастотному вуферу.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Авто Рассекречен ряд параметров кроссовера Aston Martin DBX Британцы назвали месяц премьеры кроссовера Aston Martin DBX — декабрь нынешнего года.