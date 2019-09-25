Футбол
Чемпионат«Реал» обыграл «Осасуну» и возглавил таблицу Примеры
Во втором тайме, на 72-й минуте, форвард Родриго упрочил преимущество мадридского клуба. Таким образом, «Реал» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до шести матчей. Мадридский «Реал» набрал 14 очков и возглавил турнирную таблицу испанской Примеры.
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«Реал» нанес «Осасуне» первое поражение в сезоне и возглавил таблицу примеры
Sportbox.RUвчера в 16:53
Футбол, Примера, 6 тур, Реал Мадрид - Осасуна, Прямая текстовая онлайн трансляция
Sport.ruвчера в 13:59
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