Футбол

ODDS.ruODDS.ru«Реал» обыграл «Осасуну» и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги

Подопечные Зинедина Зидана набрали после этой победы 14 очков и вышли на первое место в турнирной таблице испанского первенства. В следующем туре «сливочные» сыграют на «Ванда Метрополитано» против мадридского «Атлетико».
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