Футбол
ODDS.ru«Реал» обыграл «Осасуну» и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги
Подопечные Зинедина Зидана набрали после этой победы 14 очков и вышли на первое место в турнирной таблице испанского первенства. В следующем туре «сливочные» сыграют на «Ванда Метрополитано» против мадридского «Атлетико».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Футбол, Примера, 6 тур, Реал Мадрид - Осасуна, Прямая текстовая онлайн трансляция
Sport.ruвчера в 13:59
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:02, Вашингтон
Политика
Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал журналистам публикацию стенограммы его телефонного разговора с Дональдом Трампом, который состоялся 25 июля.
РБК вчера в 22:58
Происшествия
Арестованный священник Стремский обвинен в изнасиловании детей
Следователи обвинили арестованного накануне настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского по трем статьям Уголовного кодекса.
Известия 02:26
Энергетика
Глава ОПЕК заявил о восстановлении добычи нефти Саудовской Аравией
Саудовская Аравия почти восстановила добычу нефти на уровне, который был до атак на нефтеперерабатывающие предприятия государственной компании Saudi Aramco.
REGNUM 02:15
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
Газета.Ru вчера в 16:35
Политика
Большинство в Палате представителей США не поддержало импичмент Трампа
По данным газеты, запуск процедуры импичмента поддерживают 180 членов нижней палаты конгресса.
РЕН ТВ 24 сентября в 20:36
Наука
Искусственный интеллект не заменит врача-стоматолога, считают эксперты
Несмотря на высокое качество диагностики в стоматологии, искусственный интеллект не сможет заменить врача-стоматолога, и останется лишь хорошим помощником.
REGNUM 24 сентября в 01:03
Общество
В Чечне отцу невесты пришлось извиниться перед Кадыровым
Московский Комсомолец вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер госпитализирована
Одна из сестер Кардашьян попала в больницу. Стало известно, что накануне Кайли Дженнер попала в больницу.
Экспресс газета 02:46
Происшествия
В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка
В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь.
РБК 01:23
Политика
Памфилова заявила о вмешательстве депутатов в выборы в Петербурге
Русский дедлайн вчера в 09:23
Происшествия
Суд отменил приговор бывшему главе ЕАО Винникову
Суд Еврейской АО отменил приговор бывшему губернатору области Александру Винникову, которому в июле назначили условный срок за злоупотребление полномочиями, и направил дело на новое рассмотрение.
ТАСС 02:39
Политика
В Германии назвали сумму выделенной помощи Украине
По обьемам оказанной помощи Германия занимает третье место среди стран-доноров Украины.
Новостной фронт 02:31
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»
Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru вчера в 02:16
Экономика
Названа доля суррогатного топлива на заправках РФ
Весь объем рынка бензина и дизеля составляет 65 млн тонн в год, из которых 6 млн тонн — некачественное топливо.
REGNUM 02:46
Культура
Названа причина срыва Соловьева в эфире телеканала «Россия-1»
Во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия-1" произошел очередной конфликт.
Piter.tv вчера в 01:42
Футбол
Месси получил травму мышц бедра
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил травму мышц бедра, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия
Китайский чиновник спрятал в подвале своего дома 13 тонн золота
Сотрудники Национальной надзорной комиссии (антикоррупционного органа КНР) обнаружили в подвале "арсенал", которому бы позавидовали некоторые банки: это почти 13 тонн золота (для сравнения - это восьмая часть золота, которую, например, в 2019 году приобрела Польша), а также сотни миллионов в долларовом эквиваленте.
Российская газета 00:34
Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи авиабазы Хмеймим
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Вести ФМ 24 сентября в 00:16
Здоровье
Панков рассказал о том, что думает общественность о сверхдоходах главврачей
Общественность предположила три варианта развития событий для тех, кто получает сверхдоходы.
Саратов 24 02:07
Происшествия
Завуча российской школы осудили условно за смерть голодной ученицы
Lenta.ru вчера в 10:03
Армия и оружие
Польша начала создание второго по величине в стране военного полигона
Военный полигон создается польской армией на востоке республики.
Известия 01:46
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Политика
В сенате США призвали расследовать задержку военной помощи Украине
Демократы в сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.
RT на русском вчера в 23:59
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить
Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19
Спорт
Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
Московский Комсомолец вчера в 03:54
Авто
Lada 4x4 остается самым популярным внедорожником в РФ
Тарантас Ньюс 02:15
Политика
К выборам-2020 политологи прогнозируют отставку ряда губернаторов
В 2020 году выборы глав регионов пройдут в 17 регионах России.
REGNUM вчера в 02:34
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
Вести.Ru вчера в 14:55