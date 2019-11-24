Футбол

MetaratingsMetaratingsМадридский «Реал» одержал волевую победу над «Сосьедадом»

Реал — Реал Сосьедад
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
2′
Виллиан Жозе
Карим Бензема
37′
Федерико Вальверде
48′
Серхио Рамос
52′
Родриго
Гарет Бэйл
67′
73′
Порту
Аднан Янузай
Лука Модрич
74′
Федерико Вальверде
Тони Кроос
76′
80′
Микель Ойарсабаль
Александер Исак
Лука Модрич
Иско
83′
84′
Хосеба Сальдуа
Мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 3:1 в рамках 14-го тура Примеры. Гости вышли вперед уже на второй минуте благодаря голу Виллиана Жозе. Однако затем забивала только хозяева.
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