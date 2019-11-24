Футбол
РИА Новости«Реал» одержал волевую победу над «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
|2′
Виллиан Жозе
Карим Бензема
|37′
Федерико Вальверде
|48′
Серхио Рамос
|52′
Родриго
Гарет Бэйл
|67′
|73′
Порту
Аднан Янузай
Лука Модрич
|74′
Федерико Вальверде
Тони Кроос
|76′
|80′
Микель Ойарсабаль
Александер Исак
Лука Модрич
Иско
|83′
|84′
Хосеба Сальдуа
|53%
|Владение мячом
|47%
|87%
|Процент точных передач
|84%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|9
|Удары в створ ворот
|7
|6
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|6
|13
|Фолы
|16
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
13
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Менди
22
Иско
14
Каземиро
8
Кроос
11
Бэйл
9
Бензема
7
Азар
1
Ремиро
2
Сальдуа
6
Элустондо
3
Льоренте
20
Монреаль
21
Эдегор
5
Субельдия
8
Мерино
11
Янузай
9
Жозе
19
Исак
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑3‑3
Мадридский "Реал" обыграл "Реал Сосьедад" в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Прогноз и ставка на матч «Реал Мадрид» - «Реал Сосьедад», 14-й тур испанской Примеры
ODDS.ru22 ноября в 13:13
Модрич впервые поучаствовал в 3 голах «Реала» за матч. Он играет в клубе 7 лет
Sports.ruвчера в 16:57
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 03:00, Ашберн
Единоборства
Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC
Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Политика
США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет
К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
Политика
Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
Мэр Тулуна вышел из больницы после ДТП
Происшествия
В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека
В Екатеринбурге сотрудник полиции применил табельное оружие против гражданина 1991 года рождения.
Происшествия
Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Транспорт
Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД
В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.
Происшествия
Во Владивостоке арестована женщина, выкинувшая младенца в окно
По версии следствия, находясь в квартире на восьмом этаже, мать бросила ребенка в открытое окно умышленно.
Происшествия
В Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах
В Трусовском районе Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Теннис
Сборная Канады впервые в истории сыграет в финале «Кубка Дэвиса»
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Армия и оружие
Источник: в РФ разработают тактику применения роботов в уличных боях
"Предприятия оборонки проведут соответствующие совещания и к началу 2020 года представят свои предложения по тактике и способам применения роботов в боевых действиях в городской черте общевойсковой академии Вооруженных сил", - добавил источник.
Хоккей
Форвард «Колорадо» Ничушкин прервал безголевую серию из 91 матча в НХЛ
Фигурное катание
Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии
Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Общество
Синоптики рассказали о последствиях арктического вторжения
"Сухое" арктическое вторжение, резко понизившее температуру в европейской части России, угрожает растениям и другим посадкам на участках жителей, сообщает портал "Метеовести".
Происшествия
Экс-главе ЦСКА предъявили обвинение в покушении на побег
Бывшему начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву, обвиняемому во взяточничестве, предъявлено обвинение в покушении на побег.
Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.
Происшествия
Российского школьника избили, ранили и ограбили на улице
На северо-востоке Москвы два человека избили и ограбили девятиклассника.
Футбол
Болельщики «Реала» написали ответ Бэйлу на его скандальный флаг
Вингер мадридцев Гарет Бэйл на 67-й минуте заменил Родриго. Болельщики «Реала» встретили валлийца неодобрительным свистом.
Футбол
Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Политика
Шохин заявил, что встреча Путина с бизнесом может пройти до конца года
Так что собираемся", - сказал Шохин в ответ на вопрос, планирует ли российский бизнес встречу с главой государства, которая обычно проходит в конце года.
Происшествия
Документы из российского банка оказались на свалке
Ранее осенью сразу в нескольких крупнейших российских банках произошла утечка личных данных клиентов.
Политика
В Праге хотят Конева заменить на Власова
В столице Чехии хотят установить памятник генералу Власову, но не где-нибудь, а непременно на месте легендарного маршала Конева.
Шоу-бизнес
Певица Наталья Ветлицкая заявила, что бывший муж пытался ее убить
Известная российская певица Наталья Ветлицкая в минувшую субботу, 23 ноября, рассказала в эфире телешоу "Привет, Андрей!", что бывший супруг – знаменитый артист Павел Смеян – пытался ее убить.