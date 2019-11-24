Футбол
ProstoProSportМадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и догнал «Барселону»
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
|2′
Виллиан Жозе
Карим Бензема
|37′
Федерико Вальверде
|48′
Серхио Рамос
|52′
Родриго
Гарет Бэйл
|67′
|73′
Порту
Аднан Янузай
Лука Модрич
|74′
Федерико Вальверде
Тони Кроос
|76′
|80′
Микель Ойарсабаль
Александер Исак
Лука Модрич
Иско
|83′
|84′
Хосеба Сальдуа
|53%
|Владение мячом
|47%
|87%
|Процент точных передач
|84%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|9
|Удары в створ ворот
|7
|6
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|6
|13
|Фолы
|16
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
13
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Менди
22
Иско
14
Каземиро
8
Кроос
11
Бэйл
9
Бензема
7
Азар
1
Ремиро
2
Сальдуа
6
Элустондо
3
Льоренте
20
Монреаль
21
Эдегор
5
Субельдия
8
Мерино
11
Янузай
9
Жозе
19
Исак
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты «Реала» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании переиграли «Реал Сосьедад». Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У гостей отличился Виллиан Жозе.
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