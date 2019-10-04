Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Реал» опроверг информацию о панических атаках Куртуа
Руководство «Реала» выступило с заявлением на официальном сайте клубе относительно состояния здоровья голкипера Тибо Куртуа. Он был заменен в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2). Сообщалось, что у него зафиксировали головокружение и расстройство желудка.
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