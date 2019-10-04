Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Реал» опроверг информацию о панических атаках Куртуа
Руководство «Реала» выступило с заявлением на официальном сайте клубе относительно состояния здоровья голкипера Тибо Куртуа. Он был заменен в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2). Сообщалось, что у него зафиксировали головокружение и расстройство желудка.
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Самолет вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира на борту
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который вылетел в Стамбул из аэропорта Внуково в Москве, вернулся обратно из-за пьяного пассажира.
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Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
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Marvel Studios выпустила тизер VR-боевика Avengers: Damage Control
Компания Marvel Studios анонсировала игру Avengers: Damage Control, пишет 3D news.
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Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
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РБК 09:05
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Скончалась актриса Дайан Кэрролл
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Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
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Газета.Ru 01 октября в 03:08
Наука
В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Lenta.ru 10:00
Общество
Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы»
Lenta.ru вчера в 12:12
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru 13:00
Авто
Tesla установила новый рекорд продаж
Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 000 электромобилей (это на 1,9% выше показателя второго квартала).
Российская газета вчера в 13:40
Культура
Стал известен победитель "Голоса 60+"
По итогам голосования, победителем музыкального шоу стал подопечный Пелагеи 69-летний конкурсант из Донецкой области - Леонид Сергиенко.
Газета.Ru 17:36
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
RT на русском 17:15
Политика
Евросоюз рассмотрит меры против Турции из-за бурения у берегов Кипра
Совет по иностранным делам Европейского союза на заседании 14 октября обсудит возможность введения адресных санкций против Турции из-за проводимых ей буровых работ у побережья Кипра.
РБК 17:09
Общество
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Московский Комсомолец 07:24
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
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Уткин: пригласите Фаберже тренировать «Спартак»!
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слухи о возможном приглашении в «Спартак» бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
Чемпионат 30 сентября в 20:01
Экономика
Иностранные инвесторы снова признали Россию «тихой гаванью»
В первый день ежегодного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке 3 октября участники панельной дискуссии обсудили тезис, что Россия считается «тихой гаванью» для финансовых инвесторов, несмотря на низкие темпы роста экономики и слабость институтов.
РБК 02:48
Технологии
Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения
По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.
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В России завершают модернизацию пушки «Малка» и миномета «Тюльпан»
В России завершают модернизацию одной из самых мощных самоходных пушек в мире - "Малки" и миномета 2С4 "Тюльпан".
Газета.Ru вчера в 04:29
Армия и оружие
Более 50 палестинцев пострадали в стычках с военными Израиля
Более 50 палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими военными в секторе Газа, один человек погиб.
RT на русском 14:51
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк рассчиталась с долгами
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Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах
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В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
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Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка
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Польская боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину от нее
Комсомольская правда 16:08
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:34