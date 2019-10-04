Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Реал» опроверг информацию о панических атаках Куртуа
Руководство «Реала» выступило с заявлением на официальном сайте клубе относительно состояния здоровья голкипера Тибо Куртуа. Он был заменен в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2). Сообщалось, что у него зафиксировали головокружение и расстройство желудка.
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Газета.Ru 19:31
Наука
Имплантированные в мозг птиц воспоминания научили их петь
Индикатор вчера в 16:26
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Rambler News Service 01:59
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Армия и оружие
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За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 142 единицы боеприпасов, 20 раз нарушив режим прекращения огня, сообщили 3 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
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Здоровье
Девять врачей онкоцентра имени Блохина подали заявления об увольнении
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Звезда «Ангела» Кристиан Кейн снимется в 15 сезоне «Сверхъестественного»
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