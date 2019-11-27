Лига чемпионов
Евро-футбол.ру«Реал» отчитался о травме Азара
«Реал» посредством своего официального сайта отчитался о травме вингера Эдена Азара. Напомним, во вторник в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:2) Азар покинул поле уже в средине второго тайма. Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, Азар отделался ушибом.
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В Роскачестве назвали лучшее вино страны
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Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега
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Основатель расследовательской группы CIT сообщил о нападении на него
В Москве неизвестные напали на основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева и облили его зеленкой.
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Австрийский лыжник Макс Хауке, который на чемпионате мира 2019 года был уличён в применении кровяного допинга, признался, что подозревал представителей России, Норвегии и Швеции в приёме запрещённых препаратов.
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Экономика
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Чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию.
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Новые миссии НАСА позволят понять, почему техника «сходит с ума» у полюсов Земли
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Семья сочинской следовательницы Марии Клочковой узнала о самоубийстве девушки из СМИ.
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Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
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Политика
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Спорт
Названы соперники России в квалификации к Олимпиаде-2020
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Общество
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Казань стала лидером по качеству жизни в России
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На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
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Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
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Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.