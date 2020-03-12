Коронавирус

ProstoProSportProstoProSport«Реал» перед игрой с «Манчестер Сити» отправили на карантин

Мадридский ФК «Реал» вслед за баскетбольной командой отправлен на карантин перед игрой с «Манчестер Сити», говорится в сообщении футбольного клуба. Это связано с тем, что у одного из баскетболистов нашли коронавирус.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В «Реале» ввели карантин. Через неделю команде играть с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Чемпионат07:34

У двух игроков женской команды «Реала Сосьедад» диагностирован коронавирус

Спорт-Экспресс08:42

Заразившимся коронавирусом игроком «Реала» оказался Трей Томпкинс

Sports.ru08:04

«Реал» ввел карантин из-за коронавируса. Один из игроков баскетбольного клуба был заражен

Матч ТВ08:21

У баскетболиста «Реала» обнаружили коронавирус. Футбольный клуб закрыли на карантин

Sport24.ru06:58

Заразившимся игроком «Реала» оказался американец Томпкинс, в прошлом игравший за «Нижний Новгород»

Советский спорт08:37

В «Реале» карантин

Все про Спорт ру12:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 15:47, Ашберн

Комментарии

Общество

В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек

Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
Известия 13:54
Общество

Премьер Канады самоизолировался из-за коронавируса

Rambler News Service 13:11
Технологии

Роскомнадзор запустил систему мониторинга поисковиков и VPN-сервисов

Роскомнадзор запустил систему, которая осуществляет мониторинг поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки в России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ 09:31
Политика

Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ

Поправки в Конституцию РФ одобрили депутаты Московской городской думы на заседании 12 марта.
Политика Сегодня 13:45
Хоккей

НХЛ официально остановила сезон

Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru 13:53
Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 05:00
Политика

На Украине совершено нападение на советника главы СНБО

Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.
REGNUM 06:10
Политика

КПРФ анонсировала митинг «против обнуления президентских сроков» в Москве

Напомним, ранее сегодня мэрия Москвы отказала в согласовании митингов 21 и 22 марта против конституционной реформы сразу двум группам заявителей: «Гражданскому обществу» Михаила Светова и членам «Открытой России».
Коммерсантъ 13:16
Здоровье

На Украине госпитализировали мужчину с подозрительными симптомами

Чиновник отметил, что заболевший — мужчина преклонного возраста.
REGNUM 07:59
Политика

Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Культуромания вчера в 09:41
Энергетика

Названа себестоимость нефтедобычи в России

По словам чиновника федерального правительства, себестоимость составляет от 9 до 20 долларов за баррель.
Военное обозрение вчера в 23:33
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости 14:38
Биатлон

Йоханнес Бё победил в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринта на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, который стал заключительным в нынешнем сезоне после отмены соревнований в Осло.
РИА Новости 11:43
Общество

В Израиле у двух прилетевших из Москвы туристов выявили коронавирус

Два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировали в Израиле у туристов, прилетевших из Москвы.
RT на русском 14:40
Футбол

Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Испании приостановлен. Такое решение вынесло руководство местного футбола на экстренном совещании.
Metaratings 07:22
Общество

Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз

С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.
Интерфакс 13:32
Здоровье

Врачи назвали продукты для защиты организма от вирусов

Испанские медики перечислили продукты, которые помогут поддержать работу иммунной системы.
Аргументы недели 05:59
Политика

В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Энергетика

Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне

Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Газета.Ru 11:41
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Lenta.ru 08:22
Авто

Экспериментальные машины ГАЗ стоят в старом ангаре

Экспериментальные разработки ГАЗа, которые в свое время наделали немало шума на разных выставках и в СМИ, хранятся в старом ангаре.
Автоновости дня 04:15
Футбол

Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года

Нева Спорт 12:19
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК 05:46
Экономика

Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%

Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09:40
Футбол

Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен

Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство Союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.
Красная весна 14:03
Космос

Испания поставит России летные образцы приборов для обсерватории «Спектр-УФ» в августе

Поставка летных образцов испанских приборов для космической обсерватории "Спектр-УФ" ожидается в августе 2020 года.
ТАСС вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Поклонская разочаровалась в мужчинах после развода с Соловьевым

Поклонская поняла, что связала свою судьбу не с тем человеком и вовсе разочаровалась в отношениях с мужчинами.
Политическая Экспертиза 00:34
Космос

Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»

Эхо Москвы 10 марта в 21:16
Финансы

Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
ТАСС 04:45
Происшествия

Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное