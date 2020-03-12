Мадридский ФК «Реал» вслед за баскетбольной командой отправлен на карантин перед игрой с «Манчестер Сити», говорится в сообщении футбольного клуба. Это связано с тем, что у одного из баскетболистов нашли коронавирус.

«Реал» перед игрой с «Манчестер Сити» отправили на карантин

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