Футбол
Чемпионат«Реал» планирует включить Иско в сделку по покупке Погба
Мадридский «Реал» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. «Сливочные» понимают, что «красные дьяволы» запросят большую сумму за игрока, поэтому хотят включить в сделку хавбека Иско, сообщает El Desmarque.
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Политика
Адвокат подтвердил возвращение Украине задержанных кораблей
Руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов подтвердил, что Россия передает Украине задержанные год назад в Керченском проливе суда, сообщает "Интерфакс".
Наука
Ученые обнаружили на плато Наска изображающие монстров рисунки
Во время исследования плато Наска, находящегося в Перу, ученые обнаружили там изображающие монстров рисунки.
Общество
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Культура
5 сериалов, сюжет которых захватит так, что оторваться будет невозможно
Страна: США Рейтинг кинопоиска: 7.2 IMDb: 7.5 Жанр: драма, детектив В семье политического деятеля бесследно исчезает 8 летний сын, которого считают убитым.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Общество
Врач рассказала, как избавиться от боли в горле без лекарств
Врач высшей категории и общей практики Лариса Алексеева рассказала "Вечерней Москве", как с помощью обычных продуктов можно избавиться от боли в горле.
Политика
В Тбилиси оппозиция пикетирует парламент
Лидер Объединенной оппозиции Григол Вашадзе заявил, что участники митинга с требованием отставки правительства пикетируют здание парламента в Тбилиси и не собираются расходиться.
Политика
Лукашенко оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину войны
Польская сторона напрасно не пригласила руководство России на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Белта».
Кино
Вышел трейлер нового «Губки Боба» с Киану Ривзом
На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован первый трейлер очередной, третьей уже полнометражной анимационной ленты про энергичного и оптимистичного Губку Боба - фильма "Спанч Боб: В бегах" (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run).
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Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Происшествия
Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок
Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Политика
Лукашенко сообщил о разногласиях с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что напряженные отношения в экономической сфере между РФ и РБ характерны для дружественных стран, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Политика
Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок
Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Футбол
Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Происшествия
Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее увеличилось до трех
В Харьковской городской больнице скончался военнослужащий, получивший ранения от взрывов на арсенале в Балаклее.
Единоборства
Артем Лобов проиграл нокаутом Джейсону Найту
Бывший полулегковес UFC Джейсон Найт уверенно реваншировал поражение семимесячной давности, нокаутировав Артема Лобова в главном событии турнира Bare Knuckle FC 9, состоявшегося в Билокси, штат Миссисипи.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Гаджеты
В бенчмарке замечен 2-ядерный процессор AMD Athlon Gold 3150U
AMD Athlon Gold 3150U представляет собой 2-ядерный процессор, поддерживающий работу с 4 потоками.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Политика
Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года
"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Политика
Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400
Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».