Футбол
Чемпионат«Реал» планирует включить Иско в сделку по покупке Погба
Мадридский «Реал» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. «Сливочные» понимают, что «красные дьяволы» запросят большую сумму за игрока, поэтому хотят включить в сделку хавбека Иско, сообщает El Desmarque.
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Посольство США и представительство Евросоюза в Грузии обеспокоены провалом конституционной реформы по поводу перехода на пропорциональную систему парламентских выборов в 2020 году и призывают власти и оппозицию республики к диалогу для восстановления доверия.
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В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
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Софи Ди Мартино сыграет в сериале про Локи
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В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
Политика
Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР
Протесты в столице Калмыкии начались после назначения Трапезникова в администрацию города в сентябре 2019 года.
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Семин: Не удивляет, что Миранчуками интересуются в Италии
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Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции
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Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Хоккей
«Витязь» проиграл «Торпедо», пропустив пять шайб за шесть минут
«Витязь» по ходу игры выигрывал со счетом 2:0, но затем пропустил шесть шайб подряд, при этом пять из них в течение шести минут.
Футбол
Роналду высказался о конфликте с наставником «Ювентуса» Сарри
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем конфликте с наставником итальянской команды Маурицио Сарри, передает A Bola.
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Опубликованы снимки французско-китайского пикапа под брендом Peugeot
Дизайн нового пикапа Peugeot, который разрабатывается в сотрудничестве с китайским Changan, был раскрыт на шпионских снимках.
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Упал именно беспилотник «Орион», уточнил ТАСС следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.
Гаджеты
Создатели процессоров Apple хотят конкурировать с Intel и AMD
В NUVIA рассчитывают применить опыт, накопленный при разработке процессоров для мобильных устройств с батарейным питанием, чтобы создать серверный процессор — более производительный, энергетически эффективный и защищенный, чем существующие.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Футбол
Роналду забил рекордное число голов за сборную Португалии в 2019 году
34-летний нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил 14 голов за сборную Португалии в 2019 календарном году.
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Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Наука
Ученые нашли на Земле самое мертвое место
Ученые обнаружили самое мертвое место на Земле, оно находится на северо-востоке Эфиопии, около вулкана Даллол.
Футбол
Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией
17 ноября в Белграде (Сербия) на стадионе «Црвена Звезда» в группе B между национальными сборными Сербии и Украины был разыгран матч 10-го заключительного тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Происшествия
Авария со смертельным исходом произошла в Анивском районе
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Космос
Роскосмос презентовал новый способ контроля за состоянием ракет
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Бинотто: Феттель и Леклер должны понимать, что они испортили гонку команде
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал столкновение между Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером на Гран-при Бразилии.
Наука
Ученые нашли новый способ борьбы с алкогольным поражением печени
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего успешно испытали новый способ лечения вызванного употреблением спиртного поражения печени, которое нередко приводит к тяжелому алкогольному гепатиту и быстрой смерти.