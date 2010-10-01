Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Реал» планирует включить Иско в сделку по покупке Погба

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Мадридский «Реал» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. «Сливочные» понимают, что «красные дьяволы» запросят большую сумму за игрока, поэтому хотят включить в сделку хавбека Иско, сообщает El Desmarque.
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СМИ: «Реал» планирует включить Иско в сделку по Погба

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