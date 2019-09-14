Футболисты мадридского "Реала" обыграли "Леванте" со счетом 3:2 в матче четвертого тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу". В составе "Реала" дубль на свой счет записал Карим Бензема (25-я и 31-я минуты), еще один гол забил Каземиро (40).

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