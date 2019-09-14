Футбол
ТАСС«Реал» победил «Леванте» в дебютном матче Азара
Карим Бензема
|25′
Каземиро
|29′
Карим Бензема
|31′
Лукас Васкес Иглесиас
|40′
Каземиро
|40′
|49′
Борха Майораль
|56′
Никола Вукчевич
Энис Барди
Каземиро
Эден Азар
|60′
Серхио Рамос
Эдер Милитао
|61′
|68′
Рубен Рочина
Рохер Марти
|68′
Оскар Дуарте
Гонсало Мелеро
|75′
Гонсало Мелеро
|80′
Рубен Везу
Карим Бензема
Лука Йович
|83′
|90′
Карлос Клерк
|65%
|Владение мячом
|35%
|91%
|Процент точных передач
|78%
|9
|Удары в сторону ворот
|3
|11
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|8
|4
|Офсайды
|2
|9
|Угловые
|6
|7
|Отборы
|10
|13
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
13
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
3
Милитао
12
Марсело
16
Родригес
7
Азар
8
Кроос
17
Васкес
18
Йович
25
Жуниор
13
Фернандес
20
Мирамон
14
Везу
22
Мелеро
15
Постиго
19
Клерк
9
Марти
24
Кампанья
10
Барди
21
Майораль
11
Моралес
Леванте
Расстановка 5‑3‑2
Футболисты мадридского "Реала" обыграли "Леванте" со счетом 3:2 в матче четвертого тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу". В составе "Реала" дубль на свой счет записал Карим Бензема (25-я и 31-я минуты), еще один гол забил Каземиро (40).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Леванте», Азар дебютировал за мадридцев
Bookmaker-ratings.ru08:55
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:47, Вашингтон
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для потребителей на 3,4%
Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о снижении цены на природный газ для потребителей на 3,4% в сентябре.
RT на русском 12 сентября в 10:54
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
РИА Новости 08:17
Политика
Истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в выставке «Технофест»
Как сообщает ТАСС, в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сделали заявление, что российский многофункциональный истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в технологическом фестивале «Технофест».
Военное дело 08:25
Политика
Пушков оценил слова Турчинова о препятствии для войны с Россией
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Киев не может объявить войну России из-за того, что у той есть ядерное оружие.
RT на русском вчера в 19:02
Политика
МИД Украины выступил против амнистии в Донбассе
Подписанные Украиной Минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменение Конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями и ряд других мер.
РИА Новости 14:55
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости 06:06
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Фигурное катание
Щербакова победила на турнире в Италии, опередив Туктамышеву
Хорошие новости 14:56
Авто
Новая Toyota RAV4 провалила «лосиный тест»
Toyota RAV4 нового поколения продемонстрировал плохие показатели при объезде внезапных препятствий.
Тарантас Ньюс 12 сентября в 15:57
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Происшествия
В пожаре на юго-западе Москвы погиб человек
Вести.Ru 14:46
Футбол
Барселона — Валенсия 2:1 (Перерыв)
ODDS.ru вчера в 07:45
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии
У актрисы Анастасии Заворотнюк, полюбившейся фанатам по роли прекрасной няни Вики, диагностировали опухоль мозга последней, четвертой стадии.
OAnews вчера в 06:20
Шоу-бизнес
Волочкова показала танец, который готовила к свадьбе Собчак
Балерина Анастасия Волочкова показала, как репетировала танец "умирающего лебедя" к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
РЕН ТВ 09:51
Футбол
«Локомотив» благодаря голу Крыховяка обыграл «Сочи»
Единственный мяч забил Гжегож Крыховяк на 20-й минуте встречи. «Локомотив» набрал 17 очков и расположился на четвертом месте в таблице РПЛ.
Sport24.ru 13:58
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России снизились
После презентации новых моделей iPhone компания Apple снизила цены на iPhone 8, 8 Plus и XR.
Retailer.ru 12 сентября в 07:12
Происшествия
Два туриста из РФ пострадали в Турции во время полета на парашюте
На юге Турции в Анталье два россиянина пострадали из-за несчастного случая при парасейлинге - полете на парашюте за катером.
Газета.Ru 14:58
Здоровье
Власти США планируют ограничить продажу электронных сигарет
Власти США планируют ограничить продажу электронных сигарет и курительных смесей с ароматическими добавками.
Будущее России. Национальные проекты 12 сентября в 02:51
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета 13:59
Футбол
Дзюба помог Азмуну уйти с поля. Захват в стиле Хабиба
Во втором тайме матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:1) форвард питерцев Артем Дзюба помог покинуть поле партнеру Сердару Азмуну.
Спорт-Экспресс вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм
Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
Росбалт вчера в 15:30
Игры
В сеть выложили «скриншоты» ожидаемой игры GTA 6
Пользователи форума Reddit обсуждают изображения, которые, как было заявлено, являются скриншотами из игры GTA 6. Их на популярную интернет-площадку загрузил один из пользователей.
REGNUM вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости вчера в 20:53
Гаджеты
«Умные» очки от Huawei и Gentle Monster поступили в продажу
Стартовали продажи «умных» очков Huawei EyeWear.
Ридус вчера в 10:11
Энергетика
Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть
13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста вчера в 09:45
Политика
Зеленский не признал поражение в пари с мэром Днепра по поводу моста
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается, он хочет получить выводы специальной комиссии.
РИА Новости 06:51
Происшествия
Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.
РИА Новости вчера в 15:43
Происшествия
Волки напали на трех человек в Крыму
Газета.Ru 10:11