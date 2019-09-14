Футбол

ТАССТАСС«Реал» победил «Леванте» в дебютном матче Азара

Реал — Леванте
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Карим Бензема
25′
Каземиро
29′
Карим Бензема
31′
Лукас Васкес Иглесиас
40′
Каземиро
40′
49′
Борха Майораль
56′
Никола Вукчевич
Энис Барди
Каземиро
Эден Азар
60′
Серхио Рамос
Эдер Милитао
61′
68′
Рубен Рочина
Рохер Марти
68′
Оскар Дуарте
Гонсало Мелеро
75′
Гонсало Мелеро
80′
Рубен Везу
Карим Бензема
Лука Йович
83′
90′
Карлос Клерк
Футболисты мадридского "Реала" обыграли "Леванте" со счетом 3:2 в матче четвертого тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу". В составе "Реала" дубль на свой счет записал Карим Бензема (25-я и 31-я минуты), еще один гол забил Каземиро (40).
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