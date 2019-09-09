Футбол
Sport.ru«Реал» подпишет лидера «Тоттенхэма»
Один из лидеров лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен, за которым ведут охоту сразу ряд европейских грандов, в ближайшее время покинет английскую столицу и переберётся в Испании. Авторитетное издание AS в понедельник утверждает, что мадридский "Реал" близок к приобретению полузащитника "шпор".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 16:47, Вашингтон
Политика
Детали телефонного разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле
В Кремле проинформировали о подробностях телефонных переговоров между главой Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.
Южный Федеральный 07 сентября в 23:52
Авто
Житель Краснодара поставил на свою Lada Priora колеса от кареты
Говорит Москва 11:58
Происшествия
В Тульской области пенсионер застрелил таксиста за громкую музыку
В Тульской области пенсионер застрелил таксиста за громкую музыку Фото: vk.com/overheardk71 Инцидент произошел в воскресенье днем на ул. Ленина в Кимовске.
MySLO.ru 11:08
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru 15:17
Происшествия
В Петербурге совершено нападение на сотрудника ДПС
Нападение совершено на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге при попытке проверить документы.
ТАСС 13:49
Армия и оружие
Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд
С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
Ведомости 12:58
Технологии
На каком железе играют чаще всего — августовский опрос Steam
Компания Valve опубликовала результаты августовского опроса в Steam, в котором выяснила изменения ситуации на рынке железа среди пользователей сервиса.
Игромания.ру 15:38
Финансы
Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели
Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
РБК 16:20
Здоровье
В США нашли причину смерти курильщиков электронных сигарет
Химическое соединение, которое может быть причиной массовой госпитализации и смерти пятерых курильщиков электронных сигарет в США, назвали представители органов здравоохранения Нью-Йорка, 7 сентября сообщает CNN.
Красная весна 06:31
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета 16:10
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:21
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Происшествия
Останки умершего 43 года назад альпиниста нашли во Французских Альпах
Останки человека, предположительно, пропавшего 43 года назад, обнаружили сотрудники полицейской горноспасательной службы во Французских Альпах.
REGNUM 15:12
Шоу-бизнес
Пугачева прокомментировала снос своего замка после жалобы соседей
Напомним, что ранее в СМИ проходила информация о том, что жители деревни, а также некоторые общественники, раскритиковали строительство Максимом Галкиным многоэтажного загородного дома, который прозвали замком.
Московский Комсомолец 06:03
Происшествия
На Украине взорвалась колонна военной техники
В Запорожской области Украины произошли взрывы во время передислокации колонны военной техники.
Lenta.ru 10:43
Наука
Гормон роста позволил сбросить два эпигенетических года
В исследовании ученых из США и Канады в течение двух лет девять мужчин принимали смесь из гормона роста и антидиабетических препаратов и «помолодели» на два года по эпигенетическим часам.
Индикатор 07:01
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru 07:21
Кино
Видео дня: Из «Один дома» сделали триллер о серийном убийце
Авторы YouTube-канала Corridor представили, как бы выглядела семейная комедия Криса Коламбуса "Один дома" с рейтингом R. Они перемонтировали и переозвучили картину, добавили кровь, зловещую музыку, и в итоге из милой рождественской истории получился триллер о юном серийном убийце.
КиноПоиск 09:10
Космос
Солнце остынет и заморозит всю жизнь на Земле
Discover24 07 сентября в 06:11
Единоборства
Порье: побежден, но со мной не покончено
Газета.Ru 16:00
Футбол
Россия — Казахстан 1:0
RT на русском 16:34
Авто
«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство внедорожников Chevrolet Niva
Сегодня, 9 сентября 2019 года, компания GM-АВТОВАЗ возобновила производство внедорожников Chevrolet Niva после недельной остановки конвейера для оптимизации спроса.
32CARS.ru 01:37
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Экономика
Экономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки
Экономисты банка JP Morgan Chase & Co. разработали новый индекс, который отслеживает влияние публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на рынки ценных бумаг, в частности на двухлетние и пятилетние облигации Казначейства США.
РБК 13:31
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Вести.Ru 16:01