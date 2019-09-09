Футбол

Sport.ruSport.ru«Реал» подпишет лидера «Тоттенхэма»

Один из лидеров лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен, за которым ведут охоту сразу ряд европейских грандов, в ближайшее время покинет английскую столицу и переберётся в Испании. Авторитетное издание AS в понедельник утверждает, что мадридский "Реал" близок к приобретению полузащитника "шпор".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Реал» — фаворит в борьбе за Эриксена. Конкурент мадридцев — «Ювентус»

Sport24.ru06:58

«Реал» близок к приобретению Эриксена

Матч ТВ07:49

«Реал» хочет оформить трансфер Эриксена зимой. «Ювентус» также претендует на игрока

Советский спорт08:32

Cтало известно, куда может перейти датчанин Эриксен

Газета.Ru07:57

«Реал» близок к приобретению Эриксена

Sportbox.RU07:49

«Реал» подпишет лидера «Тоттенхэма»

Sport.ru12:00

Дибала предлагал свои услуги «Реалу», но Зидан не захотел его подписывать

Soccer.ru11:49
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 16:47, Вашингтон
Политика

Детали телефонного разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле

В Кремле проинформировали о подробностях телефонных переговоров между главой Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.
Южный Федеральный 07 сентября в 23:52
Авто

Житель Краснодара поставил на свою Lada Priora колеса от кареты

Говорит Москва 11:58
Армия и оружие

Сирийский автозавод под Дамаском вернулся к работе после войны

iReactor 13:01
Происшествия

В Тульской области пенсионер застрелил таксиста за громкую музыку

В Тульской области пенсионер застрелил таксиста за громкую музыку Фото: vk.com/overheardk71 Инцидент произошел в воскресенье днем на ул. Ленина в Кимовске.
MySLO.ru 11:08
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru 15:17
Происшествия

В Петербурге совершено нападение на сотрудника ДПС

Нападение совершено на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге при попытке проверить документы.
ТАСС 13:49
Армия и оружие

Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд

С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
Ведомости 12:58
Технологии

На каком железе играют чаще всего — августовский опрос Steam

Компания Valve опубликовала результаты августовского опроса в Steam, в котором выяснила изменения ситуации на рынке железа среди пользователей сервиса.
Игромания.ру 15:38
Финансы

Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели

Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
РБК 16:20
Здоровье

В США нашли причину смерти курильщиков электронных сигарет

Химическое соединение, которое может быть причиной массовой госпитализации и смерти пятерых курильщиков электронных сигарет в США, назвали представители органов здравоохранения Нью-Йорка, 7 сентября сообщает CNN.
Красная весна 06:31
Происшествия

Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа

Российская газета 16:10
Политика

Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:21
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Происшествия

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Происшествия

Останки умершего 43 года назад альпиниста нашли во Французских Альпах

Останки человека, предположительно, пропавшего 43 года назад, обнаружили сотрудники полицейской горноспасательной службы во Французских Альпах.
REGNUM 15:12
Шоу-бизнес

Пугачева прокомментировала снос своего замка после жалобы соседей

Напомним, что ранее в СМИ проходила информация о том, что жители деревни, а также некоторые общественники, раскритиковали строительство Максимом Галкиным многоэтажного загородного дома, который прозвали замком.
Московский Комсомолец 06:03
Происшествия

На Украине взорвалась колонна военной техники

В Запорожской области Украины произошли взрывы во время передислокации колонны военной техники.
Lenta.ru 10:43
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Наука

Гормон роста позволил сбросить два эпигенетических года

В исследовании ученых из США и Канады в течение двух лет девять мужчин принимали смесь из гормона роста и антидиабетических препаратов и «помолодели» на два года по эпигенетическим часам.
Индикатор 07:01
Футбол

Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА

Газета.Ru 07:21
Кино

Видео дня: Из «Один дома» сделали триллер о серийном убийце

Авторы YouTube-канала Corridor представили, как бы выглядела семейная комедия Криса Коламбуса "Один дома" с рейтингом R. Они перемонтировали и переозвучили картину, добавили кровь, зловещую музыку, и в итоге из милой рождественской истории получился триллер о юном серийном убийце.
КиноПоиск 09:10
Космос

Солнце остынет и заморозит всю жизнь на Земле

Discover24 07 сентября в 06:11
Единоборства

Порье: побежден, но со мной не покончено

Газета.Ru 16:00
Футбол

Россия — Казахстан 1:0

RT на русском 16:34
Авто

«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство внедорожников Chevrolet Niva

Сегодня, 9 сентября 2019 года, компания GM-АВТОВАЗ возобновила производство внедорожников Chevrolet Niva после недельной остановки конвейера для оптимизации спроса.
32CARS.ru 01:37
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru 13:10
Происшествия

Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека

Вести.Ru 16:29
Политика

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Экономика

Экономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки

Экономисты банка JP Morgan Chase & Co. разработали новый индекс, который отслеживает влияние публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на рынки ценных бумаг, в частности на двухлетние и пятилетние облигации Казначейства США.
РБК 13:31
Политика

Надежда Савченко стала официально безработной

Вести.Ru 16:01
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное