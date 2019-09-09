Футбол
Sport.ru«Реал» подпишет лидера «Тоттенхэма»
Один из лидеров лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен, за которым ведут охоту сразу ряд европейских грандов, в ближайшее время покинет английскую столицу и переберётся в Испании. Авторитетное издание AS в понедельник утверждает, что мадридский "Реал" близок к приобретению полузащитника "шпор".
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Баскетбол
Франция уступила Австралии на чемпионате мира
Сборная Австралии выиграла у команды Франции (100:98) в матче второго раунда чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.
Спорт-Экспресс 10:17
Политика
В США расследуют попытки Трампа «повлиять на украинское правосудие»
Джулиани сообщил, что его разговор с Ермаком касался, в первую очередь, возможной роли экс-вице-президента США Джо Байдена в отставке экс-генпрокурора Украины и предполагаемых попыток украинских властей "разрушить" президентскую кампанию Трампа в 2016 году.
РИА Новости 13:31
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Южная Осетия временно закрыла границу с Грузией из-за напряженности на нескольких пограничных пунктах, сообщил Комитет госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.
Коммерсантъ 13:40
Политика
США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа
США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
РИА Новости 12:06
Политика
Зеленский заявил о готовности к встрече в нормандском формате
По словам министра, Зеленский готов провести встречу в текущем месяце, не дожидаясь декабря.
Газета.Ru 08:03
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Происшествия
В Японии тайфун оставил без света 930 тысяч домов
Мощный тайфун «Факсай», накрывший Токио прошлой ночью, оставил без света около 930 тыс. жилищ в городе и соседней с ним префектуре Тиба, передает РИА «Новости» со ссылкой на энергетическую компанию TEPCO.
Росбалт вчера в 20:26
Культура
Телеканал экс-директора «Рустави-2» Гварамии начал вещание в Грузии
Телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»), основателем которого является бывший гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия, в понедельник начал вещание на территории Грузии.
Взгляд.ру 13:32
Экономика
Япония снизила оценку роста ВВП во II квартале
Фото: EPA / FRANCK ROBICHON ВВП Японии в апреле-июне увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют пересмотренные данные правительства страны.
Вести.Финанс 01:28
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Известия вчера в 18:15
Политика
Кандидаты от оппозиции стали лидерами в трети округов в Москве
На выборах в Мосгордуму лидируют 18 кандидатов от оппозиции.
РБК вчера в 19:22
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37
Кино
Меньшов высказался о реформе российского оскаровского комитета
Глава Российского оскаровского комитета режиссер Владимир Меньшов в беседе с ТАСС высказался о реформировании организации.
Газета.Ru 04:17
Происшествия
Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34
Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Lenta.ru 09:18
Политика
Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
РБК 13:08
Авто
Беспилотники «Яндекса» проехали 1 млн км
Ведомости 03:00
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Кино
Четвертая «Матрица» получила название «Мороженое»
Фильм "Матрица 4", который станет продолжением знаменитой фантастической трилогии о борьбе в стиле кунг-фу людей с машинами, обрел рабочее название.
Kinonews.ru 04:21
Хоккей
«Металлург» проиграл в первом матче под руководством Воробьева
Спорт-Экспресс 12:32
Политика
Пушков отреагировал на слова Катамадзе о любви к россиянам
По мнению российского сенатора, грузинская певица соскучилась по гонорарам Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова грузинской певицы Нино Катамадзе о любви к россиянам.
Аргументы и Факты вчера в 18:39
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").
ТАСС 13:00
Происшествия
Пассажир рейса Владивосток — Москва умер на борту самолета
Вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода сделал самолет, летевший из Владивостока в Москву 9 сентября.
REGNUM 06:24
Происшествия
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СКР
Допрос назначен на завтра, 10 сентября, в 10 утра, и состоится в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 13:13
Армия и оружие
У берегов Приморья начались испытания «Смерча»
Модернизированный малый ракетный корабль «Смерч» вышел в залив Петра Великого в Японском море для прохождения очередного этапа ходовых испытаний, пишет «Российская газета».
Профиль 05:39