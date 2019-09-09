Футбол
Sport.ru«Реал» подпишет лидера «Тоттенхэма»
Один из лидеров лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен, за которым ведут охоту сразу ряд европейских грандов, в ближайшее время покинет английскую столицу и переберётся в Испании. Авторитетное издание AS в понедельник утверждает, что мадридский "Реал" близок к приобретению полузащитника "шпор".
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
Политика
Сергей Собянин прокомментировал итоги выборов в Мосгордуму
Сергей Собянин прокомментировал итоги выборов в Мосгордуму. Мэр Москвы написал о прошедших выборах на своей странице в Twitter.
Вести Подмосковья 03:09
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Экономика
Экономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки
Экономисты банка JP Morgan Chase & Co. разработали новый индекс, который отслеживает влияние публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на рынки ценных бумаг, в частности на двухлетние и пятилетние облигации Казначейства США.
РБК 13:31
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Происшествия
На Кубани возбудили дело о гибели ребенка в детсаду
В Краснодаре после гибели ребенка в детском саду №48, где на детей и воспитателя ясельной группы рухнуло дерево, возбудили уголовное дело.
Российская газета 10:18
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Общество
В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер
В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.
RT на русском 03:14
Происшествия
В Чувашии школьный автобус с 20 детьми попал в ДТП, есть пострадавшие
В Чувашии произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате столкновения пострадали три человека, среди которых есть дети.
PRO Город Чебоксары 09:42
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика
Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК 13:48
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Политика
Названа цена отмены визита Трампа в Данию
Полиция Дании потратила около 4 млн крон (примерно 600 тыс. долларов) на подготовку к визиту Дональда Трампа, который был запланирован на 2-3 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Взгляд.ру 14:00
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Известия вчера в 05:14
Политика
Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press в профильную коллегию Совета при правам человека при президенте.
Интерфакс 12:58
Происшествия
Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек
Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Политика
Канделаки высмеяла заявление Катамадзе о любви к россиянам
РИА Новости 07:35
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой председатель правления госкорпорации рассказал об условиях продажи газа Украине со скидкой в 25 процентов.
РИА Новости 12:05
Политика
Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Накануне.Ru вчера в 19:01
Армия и оружие
Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд
Россия и Алжир подписали контракты на закупку многофункциональных тяжелых истребителей Су-30МКИ(А) и средних МиГ-29М/М2 в ходе проходившего в конце августа в подмосковном Жуковском авиасалона МАКС-2019, сообщил авторитетный алжирский блог MenaDefense.
Ведомости 12:58
Общество
Красноярские учителя «предъявили» школьнику за модную прическу
В Красноярском крае сотрудники школы потребовали от четвероклассника избавиться от причёски «man bun».
Общественная служба новостей 11:20
Политика
В Улан-Удэ начался стихийный митинг против результатов выборов
Общественное телевидение России 14:49
Гаджеты
За сутки до анонса: стала известна стоимость всех версий смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
На изображении приводятся и основные характеристики, но они повторяют то, что мы уже знали: камеры — 12-мегапиксельные (две у iPhone 11 и по три у iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max), в топовых моделях экраны OLED диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а младший iPhone 11 получил дисплей IPS диагональю 6,1 дюйма.
iXBT.com 13:37
Футбол
Роман Широков: «Хорошо обыгрывать Шотландию, но в Лиге наций мы не вышли из группы»
Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков призвал не оценивать сборную России по матчам с более слабыми соперниками.
Матч ТВ 15:08
Шоу-бизнес
Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy
Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.
Дни24 06:52
Авто
Житель Краснодара поставил на свою Lada Priora колеса от кареты
Говорит Москва 11:58