Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSport«Реал» пробился в плей-офф Лиги чемпионов

Галатасарай — Брюгге
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
Адем Бююк
11′
Марио Лемина
14′
28′
Федерико Рикка
31′
Клинтон Мата
Мариано
33′
46′
Матс Ритс
Шарль де Кетеларе
58′
Деннис Бонавентуре
Сибе Схрейверс
66′
Крепен Диатта
77′
Лоис Опенда
Давид Окереке
Омер Байрам
Сельчук Инан
80′
Юто Нагатомо
84′
Юнес Бельханда
Эмре Мор
87′
Эмре Мор
90′
Фернандо Муслера
90′+1′
90′+2′
Крепен Диатта
90′+3′
Крепен Диатта
90′+3′
Клинтон Мата
Жан Микаэль Сери
Эренджан Ярдымджи
90′+4′
Мадридский «Реал» досрочно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Об этом стало известно во вторник после завершения матча пятого тура группового этапа между «Галатасараем» и «Брюгге».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Реал» пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 14:54

«Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 15:00

«Реал» в 24-й раз вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Sports.ruвчера в 14:52

«Реал» вышел в плей-офф ЛЧ благодаря «Галатасараю»

Sport.ruвчера в 17:30

Победа в Лиге чемпионов, которую «Реал» ждал 32 года. Продолжение еврокубкового сериала Дениса Романцова

Матч ТВвчера в 02:53

«Реал» вышел в плей-офф ЛЧ благодаря ничьей в матче «Галатасарая» и «Брюгге»

RT на русскомвчера в 15:14

«Реал» пробился в плей-офф Лиги чемпионов

ProstoProSportвчера в 15:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:01, Ашберн
Общество

Фото: В Петербурге простились с Людмилой Вербицкой

ЛОТ 04:23
Происшествия

Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане

Автобус с туристами столкнулся с грузовиком и перевернулся в Доминиканской Республике.
Москва 24 вчера в 15:59
Политика

Отдельная встреча Путина с Зеленским может пройти в Париже

В ходе «нормандского саммита» в Париже может произойти отдельная встреча Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского, сообщил 27 ноября журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
REGNUM 08:28
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий вчера в 12:10
Авто

Появились первые изображения нового пикапа Peugeot

Два года назад появилась информация о том, что концерн PSA и китайская компания Changan разрабатывают новый рамный пикап, китайская версия которого под названием Kaicene F70 была рассекречена в мае 2019 года.
SpeedMe 04:33
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
ФАН 25 ноября в 21:19
Спорт

Путин вручил госнаграды Ротенбергу и Рахлину

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды в петербургском клубе дзюдо «Турбостроитель».
ФАН 08:53
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Общество

Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Российская компания оспаривала два решения Стокгольмского арбитража — по отмене требования принципа «бери или плати» («Газпром» требовал от «Нафтогаза» компенсацию за невыбранный газ по договору о поставках на Украину) и по обязательствам «Газпрома» по транзиту газа.
РБК 06:12
Технологии

Valve снимает с производства Steam Controller

Компания Valve объявила о снятии с производства Steam Controller. Последние устройства распродаются по 5 долларов.
Актуальные Новости 07:57
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

News.ru рассказывает, как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.
Вести.Ru 02:10
Здоровье

Как происходит трансплантация органов детям в России

Число пересадок органов детям в РФ составляет 220-230 операций (в 2018 году – 233, 10.6% от общего числа трансплантаций).
Независимая газета вчера в 05:50
Происшествия

Самоубийство 23-летней следовательницы в Сочи скрыли от ее семьи

Семья сочинской следовательницы Марии Клочковой узнала о самоубийстве девушки из СМИ.
Lenta.ru 09:35
Происшествия

Экс-жена российского игрока НХЛ заявила о похищении детей

Газета.Ru 08:49
Происшествия

В России второклассница покончила с собой после переписки с взрослым мужчиной

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной.
Lenta.ru 08:11
Культура

Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Газета.Ru 06:29
Общество

Казань стала лидером по качеству жизни в России

Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Газета.Ru вчера в 05:35
Происшествия

Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии

Руководство Одесского областного онкологического диспансера отрицает свою причастность к правонарушению, указывая, что подозреваемый в распространении порнографии врач не является сотрудником медучреждения.
Lenta.ru 08:42
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

"Трансконтейнер" в одни руки Группа "Дело" Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России "Трансконтейнер" (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. Это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).
РБК 08:34
Космос

На МКС из строя вышли все туалеты

На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
RT на русском 04:52
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

Режиссёр Андрей Кончаловский старается с оптимизмом смотреть на состояние своей 20-летней дочери Марии.
News.ru 08:16
Общество

Роскомнадзор предостерег россиян от мошенников в «Черную пятницу»

В Сети активизировались мошеннические сайты с акцией "Черная пятница", которые незаконно собирают пользовательские данные под видом распродаж.
Газета.Ru 09:46
Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
Ведомости вчера в 02:35
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
РИА Новости 08:13
Экономика

Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана

Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Известия вчера в 18:05
Футбол

Наставник «Тамбова» Первушин признан лучшим тренером ноября в РПЛ

REGNUM 04:01
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru 09:39
Экономика

Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

По словам Орешкина, акционер аргументировал это тем, что в случае роста прибыли на предприятие сначала «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае — правоохранительные органы.
РБК 03:48
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Общество

В Роскачестве назвали лучшее вино страны

Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Профиль вчера в 09:29
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное