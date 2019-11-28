Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Реал» продлил контракт с Вальверде с отступными в 750 миллионов евро

Мадридский "Реал" подписал новое соглашение с уругвайским полузащитником Федерико Вальверде, прописав в договоре новую сумму отступных, которая теперь равняется 750 миллионам евро, сообщает Marca.
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«Реал» продлил контракт с Вальверде до 2025 года. Сумма отступных – 750 млн евро (Marca)

Sports.ru02:57

«Реал» продлил контракт с Вальверде до 2025 года. Отступные — € 750 млн

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СМИ: «Реал» продлил контракт с Вальверде, сумма отступных — 750 млн евро

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СМИ: «Реал» продлил контракт с Вальверде, сумма отступных — 750 млн евро

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Вальверде продлил контракт с «Реалом», отступные — 750 миллионов евро

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