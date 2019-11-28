Мадридский "Реал" подписал новое соглашение с уругвайским полузащитником Федерико Вальверде, прописав в договоре новую сумму отступных, которая теперь равняется 750 миллионам евро, сообщает Marca.

«Реал» продлил контракт с Вальверде с отступными в 750 миллионов евро

Политика «Газпром» пообещал перекрыть газ Украине Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.

Общество Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".

Авто Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.

Происшествия Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Общество Маткапитал разрешат тратить на новые цели Авторы инициативы предлагают разрешить россиянам тратить маткапитал на строительство и реконструкцию жилых помещений на садовых земельных участках.

Происшествия Члена движения «Голос» приговорили к обязательным работам за угрозы Мировой судья в подмосковных Химках в четверг приговорил к 320 часам обязательных работ члена совета движения "Голос" Романа Удота за угрозы журналистам НТВ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.