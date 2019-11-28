Футбол
ProstoProSport«Реал» продлил контракт с Вальверде с отступными в 750 миллионов евро
Мадридский "Реал" подписал новое соглашение с уругвайским полузащитником Федерико Вальверде, прописав в договоре новую сумму отступных, которая теперь равняется 750 миллионам евро, сообщает Marca.
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Политика
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
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Собака нашла на улице Саратова человеческую голову
Общество
Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»
В «Роскосмосе» вскрыли схемы коррупции, существовавшие десятилетиями.
Общество
Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы
Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
Экономика
Кредитную амнистию предложили объявить в России
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» оплатить долг газом
Украинский "Натфогаз" предложил российскому "Газпрому" принять газ в качестве оплаты $2,6 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража.
Игры
GOG объявил о распродаже игр с 90-процентными скидками
Магазин предлагает более двух тысяч игр со скидками. Максимальный их размер достигает 90%.
Здоровье
Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки
Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
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Алла Сигалова рассказала о романе с женатым
Хореограф Алла Сигалова стала гостьей очередного эфира программы «Судьба человека».
Политика
Зеленский и Меркель обсудили нормандский саммит по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Мерекль.
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Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа
На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.
Политика
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.
Происшествия
Молодая девушка-следователь покончила с собой после изнасилования
В Сочи покончила с собой 23-летняя девушка-следователь.
Происшествия
Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области
Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Армия и оружие
В Турции испытали С-400 на истребителе американского производства
Турецкие военные начали испытывать российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.
Общество
Маткапитал разрешат тратить на новые цели
Авторы инициативы предлагают разрешить россиянам тратить маткапитал на строительство и реконструкцию жилых помещений на садовых земельных участках.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Происшествия
Члена движения «Голос» приговорили к обязательным работам за угрозы
Мировой судья в подмосковных Химках в четверг приговорил к 320 часам обязательных работ члена совета движения "Голос" Романа Удота за угрозы журналистам НТВ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Общество
У клиентов Райффайзенбанка произошли двойные списания с карт
Из-за сбоя в работе Райффайзенбанка со счетов некоторых клиентов могли списаться средства по уже оплаченным операциям, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" Оксана Воеводина стала гостьей на всероссийской премии "Лидеры мнений 2019".
Кино
Назван фильм, который имеет больше всего шансов на «Оскар» в 2020 году
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.