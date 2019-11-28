Мадридский "Реал" подписал новое соглашение с уругвайским полузащитником Федерико Вальверде, прописав в договоре новую сумму отступных, которая теперь равняется 750 миллионам евро, сообщает Marca.

«Реал» продлил контракт с Вальверде с отступными в 750 миллионов евро

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