Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Реал» продлил контракт с Вальверде с отступными в 750 миллионов евро

Мадридский "Реал" подписал новое соглашение с уругвайским полузащитником Федерико Вальверде, прописав в договоре новую сумму отступных, которая теперь равняется 750 миллионам евро, сообщает Marca.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Реал» продлил контракт с Вальверде до 2025 года. Сумма отступных – 750 млн евро (Marca)

Sports.ru02:57

«Реал» продлил контракт с Вальверде до 2025 года. Отступные — € 750 млн

Чемпионат03:39

«Реал» продлил контракт с Федерико Вальверде, прописав сумму отступных в размере 750 млн евро

Sport24.ru03:15

СМИ: «Реал» продлил контракт с Вальверде, сумма отступных — 750 млн евро

Матч ТВ04:05

Полузащитник «Реала» Вальверде продлил контракт с клубом

Советский спорт03:39

СМИ: «Реал» продлил контракт с Вальверде, сумма отступных — 750 млн евро

Sportbox.RU04:05

Marca: «Реал» продлил контракт с Вальверде с отступными 750 миллионов

Бомбардир.ру03:32
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:14, Ашберн
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на свои автомобили во время «Черной пятницы»

Автоновости дня вчера в 00:48
Происшествия

В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»

Со своей стороны, ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что лидеры и участники банды причастны к серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям.
Lenta.ru 01:58
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
REGNUM вчера в 16:55
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
РИА Новости 00:49
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Экономика

Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки

Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков.
Lenta.ru 03:41
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

REGNUM 02:19
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Хоккей

Евгений Малкин стал первой звездой дня в НХЛ

Чемпионат 02:14
Происшествия

Бывший глава банка «Советский» получил три года колонии

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова за хищение 1,7 млрд руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Коммерсантъ 03:43
Политика

Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Происшествия

Житель Тольятти получил 20 лет за убийство годовалой дочери

Известия 02:23
Политика

В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
РИА Новости вчера в 20:08
Общество

Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Коммерсантъ вчера в 05:42
Общество

Двух майоров ФСБ заподозрили в организации преступной ЧВК «Е.Н.О.Т.»

Следственный комитет назвал преступной деятельность региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества», известной как частная военная компания «Е.Н.О.Т. корп.». Ее лидера и участников обвинили в бандитизме, вымогательстве, разбоях и кражах по приказу кураторов — двух майоров ФСБ.
Дождь 01:08
Политика

МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу

20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.
RT на русском вчера в 21:15
Армия и оружие

России впервые удалось собрать Ту-160М

«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:55
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Газета.Ru вчера в 16:02
Кино

Зрителям Ивановской области покажут новые картины «Союзмультфильма»

Бесплатные специальные показы новых анимационных картин от авторов «Союзмультфильма» состоятся со 2 по 8 декабря в кинотеатрах Ивановской области, показы пройдут под эгидой Плесского анимационного фестиваля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
REGNUM 01:37
Армия и оружие

Южная Корея заявила о пуске КНДР неопознанного снаряда

Военные Южной Кореи зафиксировали пуск КНДР «неопознанного снаряда». Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
RT на русском 03:15
Культура

Данилко запретил менеджеру комментировать инцидент на украинском шоу

Представитель Андрея Данилко (выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка) не стал комментировать выходку артиста на съемках украинской версии шоу "Х-Фактор", передает "Рен ТВ".
Газета.Ru 02:50
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Общество

В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
Ведомости 02:36
Общество

Росстандарт назвал регионы с самым некачественным топливом

Росстандарт по итогам проверок в этом году создал карту качества топлива на АЗС страны, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 06:07
Авто

В Renault подготовили специальный Duster для папы римского

Компания Renault выпустила специальную модификацию кроссовера Dacia Duster, созданную для папы римского Франциска.
AutoNews вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе

Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Аргументы недели вчера в 07:15
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Политика

Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах

Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Газета.Ru вчера в 20:26
Экономика

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Известия вчера в 16:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Федерико Вальверде
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Уругвая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное