Футбол
ProstoProSport«Реал» продлил контракт с Вальверде с отступными в 750 миллионов евро
Мадридский "Реал" подписал новое соглашение с уругвайским полузащитником Федерико Вальверде, прописав в договоре новую сумму отступных, которая теперь равняется 750 миллионам евро, сообщает Marca.
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Политика
«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль
Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Музыка
Организаторы показали логотип Евровидения-2020
Футбол
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Новая версия опубликована на сайте организации.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Спорт
Поздняков: сделаем все, чтобы Россия выступила под своим флагом на ОИ
Олимпийский комитет России (ОКР) сделает все возможное для того, чтобы сборная России выступила на Олимпийских играх в Токио под своим флагом, заявил глава ОКР Станислав Поздняков в своей вступительной речи на олимпийском собрании.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Общество
В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Происшествия
Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник
Напомним, в начале ноября получила распространение информация о том, что одну из учениц унизили во время чаепития, не разрешив ей сидеть за общим столом.
Политика
Силуанов предложил Медведеву «гильотинировать» часть надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в рамках регуляторной "гильотины" предложил обдумать сокращение количества надзорных органов.
Экономика
Группа «Дело» выиграла аукцион по приватизации «Трансконтейнера»
В аукционе по продаже контрольного пакета — 50% плюс две акции — железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер» победила группа «Дело» Сергея Шишкарева.
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Авто
Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто
На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
Армия и оружие
Южная Корея заявила о пуске КНДР неопознанного снаряда
Военные Южной Кореи зафиксировали пуск КНДР «неопознанного снаряда». Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
Политика
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Культура
Данилко запретил менеджеру комментировать инцидент на украинском шоу
Представитель Андрея Данилко (выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка) не стал комментировать выходку артиста на съемках украинской версии шоу "Х-Фактор", передает "Рен ТВ".
Происшествия
В Норильске пьяные подростки забили до смерти мужчину в его квартире
В Норильске двое подростков в состоянии алкогольного опьянения избили до смерти местного жителя в его квартире, злоумышленники задержаны.
Происшествия
Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца
Футбол
Питерский «Зенит» в Лиге чемпионов дома переиграл «Лион»
«Зенит» в Санкт-Петербурге в матче против «Лиона» настраивался только на победу.
Армия и оружие
России впервые удалось собрать Ту-160М
«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.