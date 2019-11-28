Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Реал» продлил контракт с Вальверде с отступными в 750 миллионов евро

Мадридский "Реал" подписал новое соглашение с уругвайским полузащитником Федерико Вальверде, прописав в договоре новую сумму отступных, которая теперь равняется 750 миллионам евро, сообщает Marca.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Реал» продлил контракт с Федерико Вальверде, прописав сумму отступных в размере 750 млн евро

Sport24.ru03:15

СМИ: «Реал» продлил контракт с Вальверде, сумма отступных — 750 млн евро

Матч ТВ04:05

«Реал» продлил контракт с Вальверде до 2025 года. Отступные — € 750 млн

Чемпионат03:39

Полузащитник «Реала» Вальверде продлил контракт с клубом

Советский спорт03:39

СМИ: «Реал» продлил контракт с Вальверде, сумма отступных — 750 млн евро

Sportbox.RU04:05

Вальверде продлил контракт с «Реалом», отступные — 750 миллионов евро

Спорт-Экспресс07:20

Marca: «Реал» продлил контракт с Вальверде с отступными 750 миллионов

Бомбардир.ру03:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
Футбол

Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов

МК-Спорт 11:09
Кино

Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»

Комсомольская правда 09:45
Политика

Россия и Украина провели двусторонние переговоры по газу

Россия и Украина провели двусторонние переговоры по газовой проблематике, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
Rambler News Service 13:14
Политика

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
РБК 10:51
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов требует уменьшить алименты до 15 тысяч рублей

Напомним, о крупной задолженности спортсмена по алиментам — 15 миллионов рублей, которая образовалась из-за отсутствия своевременной индексации основного платежа, — стало известно сравнительно недавно.
StarHit.ru 05:00
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Авто

В РФ вводят ГОСТ для классических автомобилей

Автоновости дня вчера в 11:25
Наука

Останки щенка самой древней собаки в мире обнаружены в Якутии

У реки Индигирка в Якутии нашли останки щенка древней собаки в мире – возрастом 18 тысяч лет.
МедиаПоток 11:02
Общество

В Роскосмосе объяснили, почему Рогозин зарабатывает больше главы NASA

Зарплата генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из NASA Джеймса Брайденстайна за счёт доплат за доступ к секретной информации.
Мойка78 09:15
Происшествия

Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту

Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Газета.Ru 11:03
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Политика

Европарламент сообщил о чрезвычайной климатической ситуации

Европарламент сообщил о чрезвычайной2 климатической ситуации в Европе и мире.
Деловое.ТВ 09:52
Происшествия

Источник сообщил о самоубийстве бывшего начальника Кущевского РОВД

Интерфакс 13:13
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости 08:35
Спорт

Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет

ОКР не является объектом расследования какой-либо организации, включая МОК и WADA, мы считаем, что ОКР будет формировать команды для участия в Играх-2020 в соответствии с Олимпийской хартией.
РИА Новости 06:35
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Общество

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
РИА Новости 11:12
Общество

В Думу внесли проект о психиатрическом освидетельствовании педагогов

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий обязательное психиатрическое освидетельствование преподавателей не реже одного раза в пять лет.
Известия 12:31
Авто

АвтоВАЗ начал производство обновлённой Lada 4x4

Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Автоновости дня вчера в 23:48
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета 12:59
Общество

В небе над Челябинском взорвался неизвестный объект

Жителя Челябинска и соседних городов массово стали сообщать в социальных сетях, что примерно в 19:30 видели в вечернем небе полет яркого неизвестного объекта, оставляющего веерообразный хвост.
Московский Комсомолец 11:07
Гаджеты

Motorola начала продажи в РФ смартфонов Moto G8 Plus и Moto E6 Plus

Astera 08:50
Общество

Театр.doc заявил о полицейской проверке трех спектаклей

Полиция начала проверку трех спектаклей московского Театра.doc из-за жалоб граждан, заявили в пресс-службе театра.
Московский Комсомолец 09:07
Происшествия

В одной из колоний на Украине «забыли» выпустить осужденного

Осужденного «забыли» отпустить из Бориспольской исправительной колонии № 119 на Украине после отбытия срока наказания.
Известия 12:47
Гаджеты

Можно ли на смартфон сделать хорошее фото ночью

Lenta.ru 05:18
Кино

«Локи» Том Хиддлстон рассказал о пробах на роль Тора

VSE42.RU 04:50
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
Neva.Today 03:16
Энергетика

Гончарук: «Каждый украинец будет защищен от колебания цены на газ»

Многие эксперты и население критически восприняли эту инициативу, поскольку «страховая» цена может оказаться больше актуальной, и тогда население окажется в проигрыше.
REGNUM вчера в 11:22
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Коммерсантъ вчера в 11:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Федерико Вальверде
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Уругвая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное