Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Реал» продлил контракт с Вальверде с отступными в 750 миллионов евро

Мадридский "Реал" подписал новое соглашение с уругвайским полузащитником Федерико Вальверде, прописав в договоре новую сумму отступных, которая теперь равняется 750 миллионам евро, сообщает Marca.
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«Реал» продлил контракт с Вальверде до 2025 года. Отступные — € 750 млн

Чемпионат03:39

СМИ: «Реал» продлил контракт с Вальверде, сумма отступных — 750 млн евро

Sportbox.RU04:05

«Реал» продлил контракт с Федерико Вальверде, прописав сумму отступных в размере 750 млн евро

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СМИ: «Реал» продлил контракт с Вальверде, сумма отступных — 750 млн евро

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Советский спорт03:39

Вальверде продлил контракт с «Реалом», отступные — 750 миллионов евро

Спорт-Экспресс07:20

Marca: «Реал» продлил контракт с Вальверде с отступными 750 миллионов

Бомбардир.ру03:32
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