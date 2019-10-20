В 9-м туре испанской Примеры «Мальорка» принимала мадридский «Реал». Матч прошёл на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке и завершился со счётом 1:0. Хозяева вышли вперёд уже на 7-й минуте встречи. Автором гола стал нападающий Жуниор Лаго.

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