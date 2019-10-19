Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Реал» проиграл «Мальорке» в гостевом матче Примеры

Мальорка — Реал
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Иберостар»
Лаго Джуниор
7′
19′
Альваро Одриосола
Хоан Састре
30′
Хоан Састре
Лумор Агбеньену
46′
Алейш Фебас
Такефуса Кубо
59′
66′
Иско
Родриго
66′
Лука Йович
Федерико Вальверде
74′
Альваро Одриосола
Лаго Джуниор
Александар Трайковски
80′
81′
Винисиус Жуниор
Браим Диас
Иддрису Баба
90′+5′
В 9-м туре испанской Примеры «Мальорка» принимала мадридский «Реал». Матч прошёл на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке и завершился со счётом 1:0. Хозяева вышли вперёд уже на 7-й минуте встречи. Автором гола стал нападающий Жуниор Лаго.
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