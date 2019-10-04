Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Реал» рассказал про состояние Куртуа

«Реал» на своем официальном сайте выступил с заявлением в отношении вратаря Тибо Куртуа. Бельгиец был заменен в перерыве матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» После игры появилась информация, что у голкипера проблемы с животом и головокружение.
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Тибо Куртуа: «Если хочешь быть вратарем „Реала“, должен уметь справляться с давлением»

Матч ТВ11:48

«Реал» сделал заявление по поводу болезни Куртуа

Sportbox.RU07:04

Тибо Куртуа: «Если хочешь быть вратарем „Реала“, нужно держать удар»

Спорт-Экспресс10:52

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Sports.ru07:33

У Куртуа диагностирован острый гастроэнтерит

Sport24.ru09:00

«Реал»: У Куртуа нет панических атак

Советский спорт06:43

«Реал» выступил с заявлением насчёт слухов про заболевание Куртуа

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Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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Тимур Жамалетдинов перешел из ЦСКА в «Лех». Сейчас он не играет в Польше

Почти сразу после переезда в Польшу Жамалетдинов дал интервью изданию Przeglad Sportowy, в котором прошёлся по ЦСКА.
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Диетологи установили, к чему может привести употребление мёда.
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Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников

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Только 9% приходится на продажи Lada Vesta с автоматизированной трансмиссией или «роботом» — 9% При этом большая часть продаж Vesta с AMT приходится на модификацию SW Cross — 51% (3422 шт.).
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"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
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Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
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