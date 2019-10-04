Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Реал» рассказал про состояние Куртуа
«Реал» на своем официальном сайте выступил с заявлением в отношении вратаря Тибо Куртуа. Бельгиец был заменен в перерыве матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» После игры появилась информация, что у голкипера проблемы с животом и головокружение.
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Почти сразу после переезда в Польшу Жамалетдинов дал интервью изданию Przeglad Sportowy, в котором прошёлся по ЦСКА.
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Диетологи установили, к чему может привести употребление мёда.
Пермь открытая вчера в 10:00
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Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
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Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
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