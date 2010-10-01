Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Реал» рассматривает трёх кандидатов на замену Зидану

Руководство «Реала» рассматривает трёх кандидатов на должность главного тренера команды в случае возможного увольнения Зинедина Зидана, сообщает Marca.
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