Футбол
Чемпионат«Реал» рассматривает трёх кандидатов на замену Зидану
Руководство «Реала» рассматривает трёх кандидатов на должность главного тренера команды в случае возможного увольнения Зинедина Зидана, сообщает Marca.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Перес считает, что Алонсо смог бы заменить Зидана на посту главного тренера «Реала»
Советский спортвчера в 07:57
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 06:54, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в наезде на полицейского
Уголовное дело возбуждено следователями в Санкт-Петербурге в отношении мужчины, подозреваемого в наезде на сотрудника полиции.
REGNUM 06:39
Происшествия
Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников
По факту суицида сотрудников Росгвардия начала служебную проверку.
РБК 05:41
Политика
Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 04:32
Шоу-бизнес
Гуфа назвали главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк»
Вечерний курьер 01:47
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Общество
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000
Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
Вести.Ru 05:17
Музыка
На Сахалине стартует фестиваль «Спасская башня»
Жители и гости Южно-Сахалинска смогут посетить концерты постоянного участника и визитной карточки Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, оркестра Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Армения и военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона.
РИА Новости вчера в 05:38
Спорт
В Волгограде прошел «Цифровой забег»
Сегодня празднуется Всероссийский день бега, и Волгоград не просто не остался в стороне от этого события, но и присоединился к празднованию, устроив целых два забега.
ИА Городские вести. Волгоград 04:42
Политика
Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России
Телеведущая Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на слова о проплывающем «трупе» России.
РБК 05:58
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма вчера в 01:24
Происшествия
Якутский шаман записал первое обращение к сторонникам после задержания
News.ru вчера в 09:11
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
Происшествия
В Финляндии возбудили дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки направила в прокуратуру уголовное дело в отношении хозяйки фермы, которая подозревается в нелегальным ввозе волков из России и выращиванием волкособов в Финляндии.
Газета.Ru 02:47
Происшествия
Хуана-Мануэля Корреа вывели из комы
После лечения лёгких врачи переключатся на серьёзные травмы ног, полученные более двух недель назад – после первой операции, проведённой в день инцидента, этими травмами не занимались.
F1news.ru 02:18
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Общество
Эксперт развеял миф о причине появления «пивного живота»
Сомелье Штефан Хилбрандт опроверг мнение о появлении «пивного живота» при частом употреблении пенного напитка.
Известия 04:28
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Футбол
«Ювентус» намерен продлить контракт с Игуаином
Туринский «Ювентус» готовит предложение о новом контракте для аргентинского нападающего Гонсало Игуаина.
Матч ТВ 05:25
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 01:36
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru вчера в 08:27
Наука
Впервые реконструирована анатомия денисовца
Генетики воссоздали внешний вид вымерших родственников современных людей – денисовцев.
МедиаПоток вчера в 02:45
Происшествия
Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Гаджеты
Обновленный SSD Samsung с интерфейсом PCIe Gen4 заработает еще лучше
Три нововведения, реализованные в ПО твердотельных накопителей Samsung Electronics с интерфейсом PCIe Gen4, сделают работу устройств еще продуктивнее.
Anonsens вчера в 03:55
Происшествия
Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих в Париже
Полиция Франции несколько раз прибегла к слезоточивому газу для разгона протестующих в районе вокзала Сен-Лазар в Париже.
Газета.Ru 04:23
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
Газета.Ru вчера в 12:52