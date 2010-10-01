Футбол
Чемпионат«Реал» рассматривает трёх кандидатов на замену Зидану
Руководство «Реала» рассматривает трёх кандидатов на должность главного тренера команды в случае возможного увольнения Зинедина Зидана, сообщает Marca.
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Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
RT на русском 17:40
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом
17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
RuNews24.ru 05:30
Шоу-бизнес
Максим Виторган поиграл с сестрой, которая младше его на 46 лет
Популярный российский актер Максим Виторган развлекал свою родную сестру по имени Этель на праздновании собственного дня рождения.
ГлобалМСК.ру 06:49
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Футбол
Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
Нева Спорт 18 сентября в 06:42
Фигурное катание
Трусова выиграла короткую программу на турнире в Словакии
Спорт-Экспресс 11:00
Политика
Зеленский подписал указ о мерах по обеспечению экономического роста
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста.
RT на русском 16:14
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро вчера в 08:36
Политика
На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия 14:33
Гаджеты
Huawei представила первый флагманский смартфон без сервисов Google
Телеканал 360° вчера в 12:38
Футбол
«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым
РИА Новости 13:51
Политика
Еврокомиссия требует найти «другое решение» по транзиту через Украину
В ходе трехсторонних консультаций России, Украины и представителей ЕК, последние потребовали от российской стороны найти «другое решение», поскольку продление договора, срок которого истекает в декабре, невозможно.
Expert.ru вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Врач рассказал об обследовании Заворотнюк и операции в Германии
Научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Коновалов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк проходила обследование в его клинике, но оперироваться решила в Германии.
Экономика сегодня 18 сентября в 20:12
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России
Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ вчера в 07:00
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Авто
В России сертифицирован новый китайский кроссовер
Китайская компания GAC сертифицировала большой внедорожник GAC GS8 для рынка России.
Автоновости дня 18 сентября в 23:35
Футбол
Уткин назвал законным решение РФС в отношении Кокорина
Известный журналист и блогер Василий Уткин считает, что отказ комитета по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС) регистрировать вне регистрационного периода нападающего «Зенита» Александра Кокорина является законным.
RT на русском 11:13
Политика
Захарова уличила Европарламент в фальсификации истории
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Европарламент, где сегодня приняли резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы" в попытке поставить знак равенства между нацистской Германией и СССР.
Вести.Ru 12:15
Политика
Десятки человек приготовились к «штурму» «Зоны 51» в Неваде
Российская газета 17:09
Армия и оружие
США перебрасывают дополнительные войска на Ближний Восток
Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд сообщил, что отправляемый на Ближний Восток контингент будет умеренным (не тысячи человек), передает РИА Новости.
Вести.Ru 19:36
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Наука
Супергидрофобный материал сохранил свойства даже после тысячи сгибаний
Ученые из Японии создали новый материал, сочетающий в себе уникальные гидрофобные свойства и возможность выдерживать многократную деформацию.
Волга-Медиа 13:30
Политика
Трамп призывал Зеленского помочь с расследованием против Байдена — WSJ
Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал украинского лидера помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена.
REGNUM 17:56
Экономика
Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников
Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников.
Ведомости 05:40
Политика
Глава МИД Украины заявил о деградации антироссийских санкций Запада
Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Западу становится все сложнее следовать политике санкций в отношении России.
Газета.Ru 07:52
Происшествия
Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн
Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн.
Известия 10:27
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.
Красная весна вчера в 23:04
Общество
В Госдуме рассказали, когда лучше всего брать отпуск
Наиболее финансово выгодным временем для ухода в отпуск являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней.
Известия 17:03