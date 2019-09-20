Лига чемпионов
Чемпионат«Реал» рассматривает трёх кандидатов на замену Зидану
Руководство «Реала» рассматривает трёх кандидатов на должность главного тренера команды в случае возможного увольнения Зинедина Зидана, сообщает Marca.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 14:14, Вашингтон
Политика
В ДНР исключили возможность новых уступок по «формуле Штайнмайера»
Новые уступки по «формуле Штайнмайера» исключены, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова, передает Донецкое агентство новостей.
РБК 13:36
Политика
Россия допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении
Россия прорабатывает возможность досрочного расторжения договора об управлении железными дорогами Армении.
РБК 13:30
Политика
В Оренбург прибыл Владимир Путин
Напомним, 20 сентября президент посетит полигон, где будет лично наблюдать за активной фазой международных военных учений «Центр-2019».
REGNUM вчера в 23:41
Кино
Вышел финальный трейлер фантастического экшена «Кома»
В сюжете фантастического экшена «Кома» лежит история молодого архитектора, попавшего в загадочную аварию.
Профиль 12:54
Политика
Подозреваемый в убийстве грузина в Берлине заявил о гражданстве России
Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине заявил российским дипломатам в Берлине, что имеет гражданство России.
РБК 11:21
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Шоу-бизнес
Деми Мур откровенно рассказала об изменах Эштона Катчера в мемуарах
Деми откровенно написала о том, что в браке с Катчером впервые попробовала секс втроем, третьей стала другая девушка.
Popcornnews.ru 08:15
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Коммерсантъ 13:35
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Происшествия
Актер Павел Устинов вышел из СИЗО
Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК 10:35
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Политика
В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Кино
Мультсериал «Маша и Медведь» отправился на британские гастроли
Российский мультсериал "Маша и Медведь" 20 сентября выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании.
РЕН ТВ вчера в 21:12
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
Российская газета 11:33
Политика
Пристайко не смог перевести «формулу Зеленского» с английского на украинский
«Формула Зеленского» не имеет четкого перевода с английского языка.
Украина.ру 08:01
Теннис
Хромачева отстранена за попытку продать место в квалификации турнира
Российская теннисистка Ирина Хромачева отстранена на один месяц за попытку уступить за деньги место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе, сообщается на сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit (TIU).
РИА Новости 13:32
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Подозреваемый в убийстве двоих сотрудников спецсвязи задержан в Брянске.
Известия 13:29
Происшествия
МЧС назвало основную версию пожара в ТРЦ «Гранд парк» в Грозном
Аварийный режим работы электросети рассматривается в качестве основной версии пожара в торгово-развлекательном центре «Гранд парк» в Грозном.
REGNUM 10:33
Армия и оружие
США разрабатывают устойчивое ко всем видам антибиотиков биооружие
МИД РФ заявил, что американские ученые экспериментируют с бактериями чумы для создания биологического оружия, устойчивого к антибиотикам.
Политика Сегодня 11:52
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк делала МРТ за год до беременности
Анастасия Заворотнюк проходила МРТ головного мозга за год до наступления третьей беременности.
Актуальные Новости 07:32
Наука
Бактерии производят алкоголь, убивающий печень непьющих людей
Недавно же учёные из Китая обнаружили штамм кишечных бактерий, способных производить собственный алкоголь в больших количествах.
Вести.Наука 07:20
Общество
Секс-символ Италии Софи Лорен отмечает 85-летие
Легендарная итальянская актриса и певица Софи Лорен 20 сентября празднует свой юбилей.
RuNews24.ru 05:44
Театры
Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра
Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Рифей-Пермь 07:37
Армия и оружие
Американские военные подтвердили подлинность видео с НЛО
ВМС США подтвердили, что ролики подлинные. На них показаны два отдельных столкновения между самолетами ВМС и НЛО.
Вечерняя Москва 17 сентября в 09:16
Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета 18 сентября в 09:53
Экономика
Охотничьи животные в России подорожали в 400 раз
Стоимость лосей, барсуков и туров по итогам прошлого года возросла в 400 раз - до 267 миллиардов рублей, пишет РБК.
Российская газета 01:33
Экономика
Saudi Aramco показала последствия атаки дронов на ее объекты
Прибывшим на месторождение Хураис корреспондентам показали последствия атаки дронов — пробитые осколками трубы, разорванные трубопроводы и обгоревшее оборудование, сообщает Bloomberg.
РБК 12:01
Футбол
Кононов рассказал, что нужно «Спартаку» для успеха
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его команда уступила «Уфе» (0:1).
RT на русском 13:03
Политика
Еврокомиссия требует найти «другое решение» по транзиту через Украину
В ходе трехсторонних консультаций России, Украины и представителей ЕК, последние потребовали от российской стороны найти «другое решение», поскольку продление договора, срок которого истекает в декабре, невозможно.
Expert.ru вчера в 12:41