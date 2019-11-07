Мадридский «Реал» одержал крупную победу в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, проходившая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев. В составе «Реала» хет-трик на счету Родриго, дубль оформил Карим Бензема.

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