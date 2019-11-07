Лига чемпионов

RT на русскомRT на русском«Реал» разгромил «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Реал — Галатасарай
6 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Родриго
4′
Родриго
7′
13′
Стивен Нзонзи
Серхио Рамос
14′
Федерико Вальверде
42′
Марсело
Ферлан Менди
42′
Карим Бензема
45′
46′
Флорин Андоне
Райан Донк
46′
Стивен Нзонзи
Омер Байрам
57′
Райан Бабел
Каземиро
Лука Модрич
60′
Эден Азар
Иско
68′
Карим Бензема
81′
88′
Юто Нагатомо
Адем Бююк
Родриго
90′+2′
Мадридский «Реал» одержал крупную победу в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, проходившая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев. В составе «Реала» хет-трик на счету Родриго, дубль оформил Карим Бензема.
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