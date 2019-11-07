Лига чемпионов
RT на русском«Реал» разгромил «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Родриго
|4′
Родриго
|7′
|13′
Стивен Нзонзи
Серхио Рамос
|14′
Федерико Вальверде
|42′
Марсело
Ферлан Менди
|42′
Карим Бензема
|45′
|46′
Флорин Андоне
Райан Донк
|46′
Стивен Нзонзи
Омер Байрам
|57′
Райан Бабел
Каземиро
Лука Модрич
|60′
Эден Азар
Иско
|68′
Карим Бензема
|81′
|88′
Юто Нагатомо
Адем Бююк
Родриго
|90′+2′
|64%
|Владение мячом
|36%
|92%
|Процент точных передач
|81%
|3
|Удары в сторону ворот
|1
|13
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|6
|1
|Офсайды
|2
|7
|Угловые
|3
|10
|Отборы
|11
|5
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
13
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Менди
15
Вальверде
10
Модрич
8
Кроос
27
Родриго
3 ×
9
Бензема
2 ×
22
Иско
1
Муслера
22
Мариано
27
Луйиндама
45
Тейшейра
7
Бююк
6
Сери
19
Байрам
99
Лемина
89
Фегули
15
Донк
11
Бабел
Галатасарай
Расстановка 4‑3‑3
Мадридский «Реал» одержал крупную победу в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, проходившая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев. В составе «Реала» хет-трик на счету Родриго, дубль оформил Карим Бензема.
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Хет-трик Родриго и дубль Бензема в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Реал» — «Галатасарай»
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