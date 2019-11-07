Лига чемпионов

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Реал» разгромил «Галатасарай» в Лиге Чемпионов

Реал — Галатасарай
6 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Родриго
4′
Родриго
7′
13′
Стивен Нзонзи
Серхио Рамос
14′
Федерико Вальверде
42′
Марсело
Ферлан Менди
42′
Карим Бензема
45′
46′
Флорин Андоне
Райан Донк
46′
Стивен Нзонзи
Омер Байрам
57′
Райан Бабел
Каземиро
Лука Модрич
60′
Эден Азар
Иско
68′
Карим Бензема
81′
88′
Юто Нагатомо
Адем Бююк
Родриго
90′+2′
В матче четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов мадридский «Реал» в родных стенах одержал крупную победу над турецким «Галатасараем». «Сливочные» отправили в ворота гостей из Стамбула шесть безответных мячей.
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