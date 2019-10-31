Футбол
ProstoProSport«Реал» разгромил «Леганес», Рамос повторил рекорд Месси
Родриго
|7′
Тони Кроос
|8′
|24′
Хуан Сориано
Серхио Рамос
|24′
|41′
Унаи Бустинса
|52′
Хонатан Сильва
|56′
Кевин Родригес
Ресио
|62′
Кристиан Ривера
Тони Кроос
Лука Модрич
|62′
Марсело
|63′
|66′
Оскар Родригес
Айтор Руибаль
Карим Бензема
|69′
Карим Бензема
Лука Йович
|70′
|72′
Унаи Бустинса
Роберто Росалес
Федерико Вальверде
Иско
|75′
|84′
Айтор Руибаль
Лука Йович
|90′+1′
|60%
|Владение мячом
|40%
|–
|Процент точных передач
|–
|7
|Удары в сторону ворот
|2
|9
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|3
|12
|Отборы
|8
|12
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
13
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
12
Марсело
22
Иско
14
Каземиро
10
Модрич
27
Родриго
18
Йович
7
Азар
13
Сориано
16
Росалес
15
Тарин
4
Омеруо
5
Сильва
7
Брэйтуэйт
12
Авазьем
19
Руибаль
14
Ривера
8
Ресио
26
Эн-Несири
Леганес
Расстановка 4‑5‑1
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «сливочных». В составе победителей по голу забили Родриго, Тони Кроос, Серхио Рамос, а также Карим Бензема и Лука Йович. Отметим, что капитан «Реала» забил в 16-м сезоне Примеры и повторил достижение форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
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Футбол, Примера, 11 тур, Реал Мадрид - Леганес, Прямая текстовая онлайн трансляция
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