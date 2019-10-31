Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Реал» разгромил «Леганес» и вышел на второе место в примере

Реал — Леганес
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Родриго
7′
Тони Кроос
8′
24′
Хуан Сориано
Серхио Рамос
24′
41′
Унаи Бустинса
52′
Хонатан Сильва
56′
Кевин Родригес
Ресио
62′
Кристиан Ривера
Тони Кроос
Лука Модрич
62′
Марсело
63′
66′
Оскар Родригес
Айтор Руибаль
Карим Бензема
69′
Карим Бензема
Лука Йович
70′
72′
Унаи Бустинса
Роберто Росалес
Федерико Вальверде
Иско
75′
84′
Айтор Руибаль
Лука Йович
90′+1′
Хозяева разгромили соперника со счетом 5:0. В составе мадридцев отличились Родриго, Тони Кроос, Серхио Рамос, Карим Бензема и Лука Йович. После этой победы «Реал» (21 очко) вышел на второе место в турнирной таблице примеры. Команда Зинедина Зидана отстает на одно очко от «Барселоны».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

5:0! «Реал» разгромил «Леганес» в чемпионате Испании

Спорт-Экспресс18:05

«Реал» разгромил «Леганес» в домашнем матче Примеры

Чемпионат18:05

«Реал» разгромил «Леганес» и подобрался вплотную к «Барселоне»

Sport24.ru18:10

«Реал» разгромил «Леганес» и вышел на второе место в примере

Матч ТВ18:16

«Реал» на своем поле разгромил «Леганес»

Советский спорт18:19

Защитник «Реала» Рамос повторил рекорд Месси

Газета.Ru17:59

Футболисты «Реала» разгромили «Леганес» в матче чемпионата Испании

РИА Новости18:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:41, Вашингтон
Политика

Владимир Путин проведет в Калининграде заседание Госсовета

На этой неделе президент РФ Владимир Путин проведет в Калининградской области заседание Госсовета.
КП - Калининград вчера в 04:10
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Киберспорт

Бета-тест Warcraft 3: Reforged начнется на следующей неделе

Cyber.sports.ru вчера в 14:31
Армия и оружие

Пентагон впервые показал видео уничтожения аль-Багдади

РИА Новости 17:32
Общество

Раскрыта характеристика КГБ на Путина

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга обнародовал характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 17:46
Общество

Грета Тунберг отказалась от экологической премии

Ридус вчера в 17:35
Кино

Герой Дона Чидла мог стать вице-президентом США в «Мстителях: Финал»

Кинокомикс «Мстители: Финал» показал знакомых нам героев в неожиданном ключе.
Киноафиша России 28 октября в 06:36
Футбол

Златан Ибрагимович вернётся в чемпионат Испании

Чемпионат вчера в 12:34
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

Уралинформбюро 08:41
Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 10:24
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся после рекордного срока на орбите

Американский беспилотный космический корабль X-37B приземлился на космодроме космического центра Кеннеди во Флориде, говорится в сообщении ВВС США в Twitter.
Коммерсантъ 27 октября в 21:28
Политика

Путин обсудил с Орбаном поставки энергоресурсов через Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Венгрию обсудил с премьер-министром страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине с учетом поставок энергоресурсов через эту страну.
РЕН ТВ 13:38
Общество

Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС 06:58
Футбол

Дубль Рэшфорда позволил «МЮ» пройти «Челси» в Кубке английской лиги

В матче 1/8 финала «МЮ» одержал выездную победу со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился Маркус Рэшфорд, у хозяев единственный гол забил Миши Батшуайи.
Sport24.ru 17:58
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Хоккей

СКА обыграл на выезде «Витязь» в серии буллитов

Невские Новости 15:36
Общество

Открылась вакансия для путешественника с зарплатой более 2 млн рублей

RuNews24.ru 14:37
Авто

Бэтмобиль с двигателем от вертолета выставлен на продажу в США

В США выставили на продажу реплику бэтмобиля из фильма «Бэтмен» Тима Бёртона, соответствующее объявление опубликовали на eBay.
Тарантас Ньюс вчера в 05:39
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Происшествия

В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

Известия вчера в 11:54
Футбол

ФК «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 победили томскую "Томь" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.
Интерфакс-Спорт 14:51
Происшествия

Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми

В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия 16:35
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил решение Фадеева расторгнуть все контракты

Известия 12:39
Экономика

Россия обеспечивает себя по основным видам продовольствия — Минсельхоз

«Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия», — говорится в комментарии министерства.
REGNUM 03:20
Происшествия

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия 12:20
Политика

Facebook заявил о блокировке связанных с Пригожиным аккаунтов

В Facebook и Instagram заблокировали три сети аккаунтов, страниц и групп за вмешательство в дела африканских государств, говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Натаниэля Глейхера.
Коммерсантъ 12:13
Гаджеты

Apple представила наушники AirPods Pro

МонаВиста вчера в 10:18
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 28 октября в 20:02
Происшествия

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru 16:50
Экономика

ВЭБ.РФ профинансирует поставки «Аэрофлоту» в лизинг 100 самолетов SSJ

ТАСС 09:53
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное