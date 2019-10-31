Хозяева разгромили соперника со счетом 5:0. В составе мадридцев отличились Родриго, Тони Кроос, Серхио Рамос, Карим Бензема и Лука Йович. После этой победы «Реал» (21 очко) вышел на второе место в турнирной таблице примеры. Команда Зинедина Зидана отстает на одно очко от «Барселоны».

«Реал» разгромил «Леганес» и вышел на второе место в примере

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