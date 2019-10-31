Футбол

Вести.RuВести.Ru«Реал» разгромил «Леганес» в чемпионате Испании

Реал — Леганес
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Родриго
7′
Тони Кроос
8′
24′
Хуан Сориано
Серхио Рамос
24′
41′
Унаи Бустинса
52′
Хонатан Сильва
56′
Кевин Родригес
Ресио
62′
Кристиан Ривера
Тони Кроос
Лука Модрич
62′
Марсело
63′
66′
Оскар Родригес
Айтор Руибаль
Карим Бензема
69′
Карим Бензема
Лука Йович
70′
72′
Унаи Бустинса
Роберто Росалес
Федерико Вальверде
Иско
75′
84′
Айтор Руибаль
Лука Йович
90′+1′
Футболисты мадридского "Реала" не встретили серьезного сопротивления со стороны "Леганеса" в матче 11-го тура чемпионата Испании. В Мадриде "сливочные" забили в ворота соперника пять безответных мячей.
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