Футбол

Вести.RuВести.Ru«Реал» разгромил «Леганес» в чемпионате Испании

Реал — Леганес
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Родриго
7′
Тони Кроос
8′
24′
Хуан Сориано
Серхио Рамос
24′
41′
Унаи Бустинса
52′
Хонатан Сильва
56′
Кевин Родригес
Ресио
62′
Кристиан Ривера
Тони Кроос
Лука Модрич
62′
Марсело
63′
66′
Оскар Родригес
Айтор Руибаль
Карим Бензема
69′
Карим Бензема
Лука Йович
70′
72′
Унаи Бустинса
Роберто Росалес
Федерико Вальверде
Иско
75′
84′
Айтор Руибаль
Лука Йович
90′+1′
Футболисты мадридского "Реала" не встретили серьезного сопротивления со стороны "Леганеса" в матче 11-го тура чемпионата Испании. В Мадриде "сливочные" забили в ворота соперника пять безответных мячей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Реал» разгромил «Леганес» и подобрался вплотную к «Барселоне»

Sport24.ru18:10

5:0! «Реал» разгромил «Леганес» в чемпионате Испании

Спорт-Экспресс18:05

Йович в матче с «Леганесом» забил дебютный гол за «Реал»

Чемпионат19:00

«Реал» разгромил «Леганес» и вышел на второе место в примере

Матч ТВ18:16

Защитник «Реала» Рамос повторил рекорд Месси

Газета.Ru17:59

Футбол, Примера, 11 тур, Реал Мадрид - Леганес, Прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru15:29

Рамос забивает в каждом сезоне Ла Лиги на протяжении 16 лет

Sports.ru17:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 20:10, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон заявил, что личность аль-Багдади подтверждена анализом ДНК

REGNUM 19:41
Происшествия

В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков

РИА Новости 27 октября в 21:17
Происшествия

В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО

Огонь вспыхнул в древнем замке Сюри в префектуре Окинава — здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK.
Коммерсантъ 17:40
Политика

Путин обеспокоен массовым исходом христиан с Ближнего Востока

Выступая в Будапеште перед главами христианских церквей Ближнего Востока, глава государства подчеркнул, что Россия делает все, чтобы принести в этот регион мир и стабильность.
Московский Комсомолец 18:15
Армия и оружие

В Норвегии прокомментировали сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости 19:44
Общество

Грудинин заявил, что не имеет миллиарда для погашения иска акционеров

REGNUM вчера в 19:39
Футбол

Футбольный клуб «Уфа» в Кубке России уступил ЦСКА

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА В минувшие выходные футбольный клуб «Уфа» в Премьер-Лиге крупно уступил «Тамбову».
Телеканал UTV 14:13
Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 10:24
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

BFM.ru 10:37
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru 17:52
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Космос

Физики рассказали, как найти «кротовую нору» в центре Млечного Пути

Международная группа ученых выяснила, как взаимодействуют объекты, расположенные по разные стороны от "кротовой норы" в центре Млечного Пути.
Москва 24 28 октября в 03:16
Происшествия

Человек погиб в ДТП с тремя самосвалами на Сахалине

REGNUM 19:09
Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Происшествия

Замглавы крымского минздрава совершил смертельное ДТП в Подмосковье

Известия 18:43
Политика

На заседании конституционного комитета Сирии пустуют четыре места

Четыре места пустуют за столом представителей гражданского общества на первом заседании конституционного комитета Сирии, которое проходит в среду в женевской штаб-квартире ООН, при этом в зале присутствует, как и положено по регламенту, 150 делегатов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:09
Общество

Кому из знаков Зодиака 29 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее

29 октября звезды сулят Овнам большой прорыв. Ваша огненная энергия поможет разрешить любую задачу и реализовать задуманное.
SM News 28 октября в 00:25
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Счетная палата проанализировала пять реестров таких документов и выяснила, что получатели субсидий перечисляют бюджетные деньги на счета кинокомпаний, не обязанных предоставлять отчет.
РБК 17:00
Политика

Турция отреагировала на признание Геноцида армян Конгрессом США

Ранее РУСАРМИНФО сообщило, что известные армяне поприветствовали голосование по принятию резолюции о признании Геноцида армян Палатой представителей Конгресса США.
Rusarminfo.ru 03:00
Кино

Россияне не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов

Piter.tv вчера в 12:14
Гаджеты

Apple выпустит сразу 3 iPhone с поддержкой 5G

В 2020 ситуация должна измениться, и фанаты компании получат сразу три смартфона с поддержкой сетей нового поколения.
Crypto-news 09:05
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 13:30
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Общество

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
RT на русском 11:23
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru 07:36
Общество

Отец стрелка из Забайкалья прокомментировал случившееся

News.ru 07:33
Авто

FAW привезет в Россию новые седан и кроссовер

В 2020 году компания FAW привезет в Россию две новые модели: седан C-класса и кроссовер.
Автоновости дня 28 октября в 09:43
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Технологии

Представлен DJI Mavic Mini — дрон, который не нужно регистрировать

iXBT.com 12:03
Общество

В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны

RT на русском 18:46
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное