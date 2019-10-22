Лига чемпионов
Soccer.ru«Реал» с трудом обыграл «Галатасарай»
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
|18′
Тони Кроос
Райан Донк
Софиан Фегули
|46′
Жан Микаэль Сери
|46′
Юнес Бельханда
Омер Байрам
|67′
Стивен Нзонзи
|69′
Жан Микаэль Сери
Эмре Мор
|77′
|79′
Эден Азар
Винисиус Жуниор
|79′
Федерико Вальверде
Хамес Родригес
|82′
Родриго
Лука Йович
|90′+1′
Тони Кроос
|90′+2′
Тибо Куртуа
Маркао Тейшейра
|90′+3′
Мариано
|90′+4′
|54%
|Владение мячом
|46%
|84%
|Процент точных передач
|80%
|4
|Удары в сторону ворот
|10
|3
|Удары в створ ворот
|13
|12
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|3
|10
|Отборы
|16
|15
|Фолы
|3
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Галатасарай
Расстановка 4‑3‑3
1
Муслера
22
Мариано
27
Луйиндама
45
Тейшейра
55
Нагатомо
89
Фегули
92
Нзонзи
97
Мор
19
Байрам
23
Андоне
11
Бабел
13
Куртуа
2
Карвахаль
4
Рамос
5
Варан
12
Марсело
16
Родригес
14
Каземиро
8
Кроос
18
Йович
9
Бензема
25
Жуниор
Реал
Расстановка 4‑3‑3
«Реал» победил «Галатасарай» на выезде с минимальным счетом в матче третьего тура группового этапа ЛЧ. Мадридцы набрали четыре очка и занимают второе место в турнирной таблице группы A. «Галатасарай» идет четвертым, набрав одно очко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 03:46, Вашингтон
Армия и оружие
Песков: США бросили курдов под каток турецкой армии
США бросили курдов, оставив на границе и вынуждая воевать с турками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вести.Ru 03:08
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижения мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Происшествия
Один из участников перестрелки в Ростовской области задержан
Один из участников перестрелки в Орловской районе Ростовской области, в результате которой были убиты пять человек, задержан правоохранительными органами, ещё трое остаются в розыске.
REGNUM 02:54
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Армия и оружие
В США провели испытания гиперзвукового двигателя проекта HTX
DARPA называет реализуемый проект HTX.
Военное обозрение вчера в 23:51
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru вчера в 17:29
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17
Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.
RT на русском вчера в 09:08
Общество
Российских семей с низкими доходами стало меньше
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru 21 октября в 18:16
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Нью-Орлеан» в первом матче нового сезона НБА
«Торонто Рэпторс» одержал победу в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс».
Чемпионат вчера в 23:19
Здоровье
Главный психиатр Алтайского края назвала невысокие зарплаты в регионе причиной массовых депрессий
Главный психиатр Алтайского края Марина Вдовина прокомментировала лидерство региона в списке территорий с высоким уровнем психических заболеваний населения.
Тайга.инфо вчера в 23:08
Происшествия
Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском
В Челябинской области в поселке Роза Коркинского района отравились газом семь человек. Пятерых из них спасти не удалось.
Известия 03:14
Политика
СК завершил расследование дела экс-депутата Верховной рады Украины
Следственный комитет России (СК) завершил расследование уголовного дела против экс-депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского.
Росбалт 03:25
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Политика
РФ и Нигер подписали договор на поставку вертолетов Ми-35
Российская Федерация и Нигер подписали контракт, в рамках которого РФ поставит 12 боевых вертолетов Ми-35.
ПолитРоссия 03:40
Происшествия
По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело
Известия вчера в 11:53
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
РИА Новости вчера в 03:22
Шоу-бизнес
Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей
Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta вчера в 10:30
Единоборства
Макгрегор рассказал, кто победит в бою Хабиба и Фергюсона
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что Хабиб Нурмагомедов победит американца Тони Фергюсона.
REGNUM 03:33
Происшествия
В Свердловской области девочка ушла в школу и пропала
Российская газета 03:18
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru вчера в 13:06
Армия и оружие
В Ираке потребовали вывести из страны покинувшие Сирию войска США
Журналистская правда вчера в 06:35
Киберспорт
Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes
Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Москва 24 вчера в 06:47
Общество
Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:57
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Вести.Ru вчера в 06:36