Лига чемпионов

Soccer.ruSoccer.ru«Реал» с трудом обыграл «Галатасарай»

Галатасарай — Реал
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
18′
Тони Кроос
Райан Донк
Софиан Фегули
46′
Жан Микаэль Сери
46′
Юнес Бельханда
Омер Байрам
67′
Стивен Нзонзи
69′
Жан Микаэль Сери
Эмре Мор
77′
79′
Эден Азар
Винисиус Жуниор
79′
Федерико Вальверде
Хамес Родригес
82′
Родриго
Лука Йович
90′+1′
Тони Кроос
90′+2′
Тибо Куртуа
Маркао Тейшейра
90′+3′
Мариано
90′+4′
«Реал» победил «Галатасарай» на выезде с минимальным счетом в матче третьего тура группового этапа ЛЧ. Мадридцы набрали четыре очка и занимают второе место в турнирной таблице группы A. «Галатасарай» идет четвертым, набрав одно очко.
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