Лига чемпионов
Soccer.ru«Реал» с трудом обыграл «Галатасарай»
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
|18′
Тони Кроос
Райан Донк
Софиан Фегули
|46′
Жан Микаэль Сери
|46′
Юнес Бельханда
Омер Байрам
|67′
Стивен Нзонзи
|69′
Жан Микаэль Сери
Эмре Мор
|77′
|79′
Эден Азар
Винисиус Жуниор
|79′
Федерико Вальверде
Хамес Родригес
|82′
Родриго
Лука Йович
|90′+1′
Тони Кроос
|90′+2′
Тибо Куртуа
Маркао Тейшейра
|90′+3′
Мариано
|90′+4′
|54%
|Владение мячом
|46%
|84%
|Процент точных передач
|80%
|4
|Удары в сторону ворот
|10
|3
|Удары в створ ворот
|13
|12
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|3
|10
|Отборы
|16
|15
|Фолы
|3
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Галатасарай
Расстановка 4‑3‑3
1
Муслера
22
Мариано
27
Луйиндама
45
Тейшейра
55
Нагатомо
89
Фегули
92
Нзонзи
97
Мор
19
Байрам
23
Андоне
11
Бабел
13
Куртуа
2
Карвахаль
4
Рамос
5
Варан
12
Марсело
16
Родригес
14
Каземиро
8
Кроос
18
Йович
9
Бензема
25
Жуниор
Реал
Расстановка 4‑3‑3
«Реал» победил «Галатасарай» на выезде с минимальным счетом в матче третьего тура группового этапа ЛЧ. Мадридцы набрали четыре очка и занимают второе место в турнирной таблице группы A. «Галатасарай» идет четвертым, набрав одно очко.
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:17, Вашингтон
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