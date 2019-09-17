Футбол
Газета.Ru«Реал» согласовал трансфер Мбаппе
Мадридский "Реал" договорился с "Пари Сен-Жермен" по трансферу нападающего Килиана Мбаппе, сообщает El Chiringuito. По информации издания, испанский клуб заплатит за 20-летнего форварда €225 млн плюс €50 млн в качестве бонусов.
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В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
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В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
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Газета.Ru 16 сентября в 20:04
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На российских пограничников напали в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
РИА Новости вчера в 18:52
Происшествия
СКР начал расследовать дело о смерти жительницы Алапаевска от побоев
Следственное управление СКР по Свердловской области начало расследование дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» после смерти 57-летней Натальи Кротовой из Алапаевска, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу ведомства.
ТагилСити.ру 02:16
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В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 16 сентября в 08:33
Происшествия
Китайцев напугал 18-метровый «водяной монстр»
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МИР 24 вчера в 21:27
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WMJ.ru вчера в 14:47
Происшествия
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.
Коммерсантъ вчера в 15:57
Футбол
Кокорин и Мамаев окончательно освободились
Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Общество
Российские актеры массово поддержали Павла Устинова
Ведомости вчера в 04:16
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Происшествия
Автомобильный мост обрушился под Псковом
В Псковской области у деревни Толкачево обрушился автомобильный мост через реку Неведрянка.
Газета.Ru вчера в 16:37
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 16 сентября в 12:47
Происшествия
Организатор несогласованного митинга в Улан-Удэ арестован на 10 суток
Советский районный суд Улан-Удэ признал Петра Дондукова виновным в организации несанкционированного митинга в столице Бурятии.
RT на русском 02:04
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США
Россия в июле текущего года сократила объем вложений в государственный ценные бумаги США с $10,8 млрд до $8,5 млрд, следует из данных американского минфина.
REGNUM 00:29
Авто
Копия Bugatti Veyron оказалась в 20 раз дешевле оригинала
Как сообщает издание «Motor.ru», во Флориде на продажу выставлен своеобразный аналог гиперкара Bugatti Veyron по цене 125 тыс. долларов.
Тарантас Ньюс вчера в 09:05
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru вчера в 12:24
Наука
Ученые назвали фрукт, который омолаживает кровь
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Суд оштрафовал дизайнера, которому полицейские сломали ногу
Московский Комсомолец вчера в 08:51
Финансы
Курс доллара: эксперт сказал, когда лучше покупать валюту
В ближайшей перспективе, по мнению эксперта, высокие цены на нефть должны помочь «россиянину» удержаться на плаву, а рывок Brent выше 70 долларов откроет путь к дальнейшему укреплению рубля.
Свободная Пресса вчера в 12:50
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
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В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru вчера в 05:26
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
Российская газета 01:54
Космос
Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником
Известия вчера в 16:50
Армия и оружие
США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО
Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией.
Вечерняя Москва вчера в 12:45
Общество
Врач рассказала, чем опасно наращивание ресниц
В погоне за красотой не следует забывать о безопасности, предупреждают специалисты Минздрава Подмосковья.
Российская газета вчера в 08:37
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
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Футбол
Лига чемпионов. «Локомотив» сыграет в Леверкузене с «Байером»
Матч «Байер» – «Локомотив» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Бомбардир.ру вчера в 23:32