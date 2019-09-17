Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Реал» согласовал трансфер Мбаппе

Мадридский "Реал" договорился с "Пари Сен-Жермен" по трансферу нападающего Килиана Мбаппе, сообщает El Chiringuito. По информации издания, испанский клуб заплатит за 20-летнего форварда €225 млн плюс €50 млн в качестве бонусов.
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