Футбол
Газета.Ru«Реал» согласовал трансфер Мбаппе
Мадридский "Реал" договорился с "Пари Сен-Жермен" по трансферу нападающего Килиана Мбаппе, сообщает El Chiringuito. По информации издания, испанский клуб заплатит за 20-летнего форварда €225 млн плюс €50 млн в качестве бонусов.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 20:13, Вашингтон
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