Мадридский "Реал" сыграл вничью с бельгийским "Брюгге" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде и завершилась со счетом 2:2.

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«Реал» спасся от поражения от «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

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