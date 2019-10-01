Лига чемпионов
Газета.Ru«Реал» спасся от поражения от «Брюгге» в ЛЧ
|9′
Деннис Бонавентуре
|39′
Деннис Бонавентуре
Тибо Куртуа
Альфонс Ареоля
|46′
Начо Фернандес
Марсело
|46′
Серхио Рамос
|55′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
|67′
|69′
Симон Миньоле
|71′
Деннис Бонавентуре
Лоис Опенда
|77′
Лоис Опенда
|78′
Руд Вормер
|84′
Руд Вормер
Каземиро
|85′
|87′
Лоис Опенда
Дион Колс
Эден Азар
|90′+2′
|90′+2′
Перси Тау
Сибе Схрейверс
|73%
|Владение мячом
|27%
|90%
|Процент точных передач
|66%
|13
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|4
|14
|Угловые
|1
|12
|Отборы
|9
|7
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|1
Реал
Расстановка 4‑3‑3
1
Ареола
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
12
Марсело
8
Кроос
14
Каземиро
10
Модрич
25
Жуниор
9
Бензема
7
Азар
88
Миньоле
77
Мата
44
Мехеле
17
Дели
2
Соболь
25
Вормер
26
Ритс
20
Ванакен
11
Диатта
21
Колс
16
Схрейверс
Брюгге
Расстановка 4‑3‑3
После разгрома в Париже "Реал" снова был в шаге от провала. В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "королевский клуб" принимал "Брюгге" на родном стадионе "Сантьяго Бернабеу". Встреча, казалось, станет легкой прогулкой для подопечных Зинедина Зидана.
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