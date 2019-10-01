После разгрома в Париже "Реал" снова был в шаге от провала. В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "королевский клуб" принимал "Брюгге" на родном стадионе "Сантьяго Бернабеу". Встреча, казалось, станет легкой прогулкой для подопечных Зинедина Зидана.

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«Реал» спасся от поражения от «Брюгге» в ЛЧ

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