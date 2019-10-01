Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Реал» спасся от поражения от «Брюгге» в ЛЧ

Реал — Брюгге
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
9′
Деннис Бонавентуре
39′
Деннис Бонавентуре
Тибо Куртуа
Альфонс Ареоля
46′
Начо Фернандес
Марсело
46′
Серхио Рамос
55′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
67′
69′
Симон Миньоле
71′
Деннис Бонавентуре
Лоис Опенда
77′
Лоис Опенда
78′
Руд Вормер
84′
Руд Вормер
Каземиро
85′
87′
Лоис Опенда
Дион Колс
Эден Азар
90′+2′
90′+2′
Перси Тау
Сибе Схрейверс
После разгрома в Париже "Реал" снова был в шаге от провала. В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "королевский клуб" принимал "Брюгге" на родном стадионе "Сантьяго Бернабеу". Встреча, казалось, станет легкой прогулкой для подопечных Зинедина Зидана.
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